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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

حاجی‌بگلو: خدمت به مردم حتی در سخت‌ترین شرایط متوقف نمی‌شود

حاجی‌بگلو: خدمت به مردم حتی در سخت‌ترین شرایط متوقف نمی‌شود

رئیس شورای عالی استان‌ها در پیامی به مناسبت هفته دولت، گفت: تلاش‌های دولت در دوران جنگ رمضان نشان داد، خدمت به مردم حتی در سخت‌ترین شرایط متوقف نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، در متن پیام موسی‌الرضا حاجی‌بگلو آمده است: فرارسیدن هفته دولت، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت فرهنگ خدمتگزاری، ایثار و مسئولیت‌پذیری و قدردانی از تلاش‌های خالصانه تمامی خدمتگزاران ملت بزرگ ایران. امسال، هفته دولت در شرایطی متفاوت و در پی یکی از سخت‌ترین و پرتنش‌ترین مقاطع کشور برگزار می‌شود؛ شرایطی که ملت شریف ایران در برابر تجاوز و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، با تکیه بر ایمان، وحدت و انسجام ملی، ایستادگی و مقاومت کم‌نظیری از خود نشان دادند.

در این روزهای دشوار، رشادت، حضور مسئولانه و تلاش شبانه‌روزی رئیس‌جمهوری و مجموعه پرتلاش دولت در کنار مردم و در مسیر حفظ آرامش، استمرار خدمت‌رسانی، صیانت از زیرساخت‌های کشور، مدیریت امور اجرایی و کاهش آثار و تبعات ناشی از جنگ، شایسته تقدیر و قدردانی است.

بی‌تردید، اداره کشور در شرایط جنگی و همزمان استمرار فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی، نیازمند مدیریتی جهادی، تصمیم‌گیری به‌موقع و حضور میدانی و مسئولانه است. تلاش‌های دولت در این دوره نشان داد که خدمت به مردم حتی در سخت‌ترین شرایط متوقف نمی‌شود و مسئولان می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌های ملی و همراهی مردم، تهدیدها و دشواری‌ها را به فرصتی برای تقویت انسجام، بازسازی و پیشرفت کشور تبدیل کنند.

اینک و در آغاز هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به ویژه شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و تمامی شهدای گرانقدر دفاع از میهن، از زحمات و مجاهدت‌های رئیس‌جمهوری، معاونان، وزرا، استانداران و مجموعه مدیران و کارکنان خدوم دولت صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نمایم.

امید است با استمرار این روحیه خدمتگزاری و با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند شوراهای اسلامی و مدیریت‌های محلی، شاهد تقویت همکاری و هم‌افزایی میان دولت و شوراها، توسعه متوازن کشور، کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای، رفع مشکلات مردم و تحقق هرچه بیشتر عدالت و رفاه اجتماعی باشیم.

کد مطلب 6927375

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