به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، در متن پیام موسیالرضا حاجیبگلو آمده است: فرارسیدن هفته دولت، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت فرهنگ خدمتگزاری، ایثار و مسئولیتپذیری و قدردانی از تلاشهای خالصانه تمامی خدمتگزاران ملت بزرگ ایران. امسال، هفته دولت در شرایطی متفاوت و در پی یکی از سختترین و پرتنشترین مقاطع کشور برگزار میشود؛ شرایطی که ملت شریف ایران در برابر تجاوز و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، با تکیه بر ایمان، وحدت و انسجام ملی، ایستادگی و مقاومت کمنظیری از خود نشان دادند.
در این روزهای دشوار، رشادت، حضور مسئولانه و تلاش شبانهروزی رئیسجمهوری و مجموعه پرتلاش دولت در کنار مردم و در مسیر حفظ آرامش، استمرار خدمترسانی، صیانت از زیرساختهای کشور، مدیریت امور اجرایی و کاهش آثار و تبعات ناشی از جنگ، شایسته تقدیر و قدردانی است.
بیتردید، اداره کشور در شرایط جنگی و همزمان استمرار فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی، نیازمند مدیریتی جهادی، تصمیمگیری بهموقع و حضور میدانی و مسئولانه است. تلاشهای دولت در این دوره نشان داد که خدمت به مردم حتی در سختترین شرایط متوقف نمیشود و مسئولان میتوانند با تکیه بر ظرفیتهای ملی و همراهی مردم، تهدیدها و دشواریها را به فرصتی برای تقویت انسجام، بازسازی و پیشرفت کشور تبدیل کنند.
اینک و در آغاز هفته دولت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به ویژه شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر و تمامی شهدای گرانقدر دفاع از میهن، از زحمات و مجاهدتهای رئیسجمهوری، معاونان، وزرا، استانداران و مجموعه مدیران و کارکنان خدوم دولت صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.
امید است با استمرار این روحیه خدمتگزاری و با بهرهگیری از ظرفیت ارزشمند شوراهای اسلامی و مدیریتهای محلی، شاهد تقویت همکاری و همافزایی میان دولت و شوراها، توسعه متوازن کشور، کاهش تبعیضها و نابرابریهای منطقهای، رفع مشکلات مردم و تحقق هرچه بیشتر عدالت و رفاه اجتماعی باشیم.
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