به گزارش خبرنگار بوشهر، در دومین روز از هفته دولت با شعار «دولت پای کار، مردم روایت دفاع و سازندگی»، خودروی مکانیزه یخچال‌دار ویژه حمل فرآورده‌های گوشتی مرغ‌فروشی‌های بخش ارم به صورت رسمی آغاز به کار کرد و همزمان، نظارت بر مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌های این بخش تشدید شد.

بخشدار ارم ظهر سه شنبه در حاشیه این مراسم با اعلام خبر پایان یافتن حمل غیربهداشتی گوشت در بخش ارم، اظهار کرد: پیش از این حمل فرآورده‌های گوشتی مرغ توسط خودروهای سواری بین‌راهی انجام می‌شد که از نظر بهداشتی فاقد استانداردهای لازم بود و در برخی موارد به دلیل تأخیر چندساعته و گرمای هوا، گوشت دچار فساد می‌شد.

سید حسین جعفری با بیان اینکه راه‌اندازی خودروی یخچال‌دار در پی پیگیری‌های مستمر بخشداری و با همکاری دامپزشکی بخش ارم، مرکز بهداشت و درمان و نمایندگان اتاق اصناف محقق شده است، افزود: با بهره‌برداری از این خودرو، زنجیره سرد در حمل گوشت از مبدأ تا واحدهای صنفی برقرار می‌شود و سلامت شهروندان تضمین خواهد شد.

بخشدار ارم همچنین از تشدید بازرسی‌های متعدد و مستمر از مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌های بخش ارم خبر داد و تصریح کرد: این بازرسی‌ها با هدف کنترل شرایط بهداشتی نگهداری، حمل و عرضه گوشت سفید و قرمز، بررسی مجوزهای صنفی و رعایت زنجیره سرد انجام می‌شود.

جعفری با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مسئولان است، گفت: ساماندهی واحدهای عرضه فرآورده‌های گوشتی از اولویت‌های بخشداری ارم است و با هیچ‌یک از واحدهای متخلف که بهداشت و سلامت شهروندان را به خطر بیندازند، مماشات نخواهد شد.

وی هدف نهایی این اقدامات را ایجاد یک چرخه کامل بهداشتی از مرحله کشتار تا عرضه به مصرف‌کننده عنوان کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.