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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

پایان حمل غیربهداشتی گوشت در بخش ارم؛ نظارت‌ها تشدید می‌شود

پایان حمل غیربهداشتی گوشت در بخش ارم؛ نظارت‌ها تشدید می‌شود

بوشهر- بخشدار ارم با اشاره به تشدید نظارت بر مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌ها در بخش ارم، گفت: حمل غیربهداشتی گوشت پایان یافت.

به گزارش خبرنگار بوشهر، در دومین روز از هفته دولت با شعار «دولت پای کار، مردم روایت دفاع و سازندگی»، خودروی مکانیزه یخچال‌دار ویژه حمل فرآورده‌های گوشتی مرغ‌فروشی‌های بخش ارم به صورت رسمی آغاز به کار کرد و همزمان، نظارت بر مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌های این بخش تشدید شد.

بخشدار ارم ظهر سه شنبه در حاشیه این مراسم با اعلام خبر پایان یافتن حمل غیربهداشتی گوشت در بخش ارم، اظهار کرد: پیش از این حمل فرآورده‌های گوشتی مرغ توسط خودروهای سواری بین‌راهی انجام می‌شد که از نظر بهداشتی فاقد استانداردهای لازم بود و در برخی موارد به دلیل تأخیر چندساعته و گرمای هوا، گوشت دچار فساد می‌شد.

سید حسین جعفری با بیان اینکه راه‌اندازی خودروی یخچال‌دار در پی پیگیری‌های مستمر بخشداری و با همکاری دامپزشکی بخش ارم، مرکز بهداشت و درمان و نمایندگان اتاق اصناف محقق شده است، افزود: با بهره‌برداری از این خودرو، زنجیره سرد در حمل گوشت از مبدأ تا واحدهای صنفی برقرار می‌شود و سلامت شهروندان تضمین خواهد شد.

بخشدار ارم همچنین از تشدید بازرسی‌های متعدد و مستمر از مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌های بخش ارم خبر داد و تصریح کرد: این بازرسی‌ها با هدف کنترل شرایط بهداشتی نگهداری، حمل و عرضه گوشت سفید و قرمز، بررسی مجوزهای صنفی و رعایت زنجیره سرد انجام می‌شود.

جعفری با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز مسئولان است، گفت: ساماندهی واحدهای عرضه فرآورده‌های گوشتی از اولویت‌های بخشداری ارم است و با هیچ‌یک از واحدهای متخلف که بهداشت و سلامت شهروندان را به خطر بیندازند، مماشات نخواهد شد.

وی هدف نهایی این اقدامات را ایجاد یک چرخه کامل بهداشتی از مرحله کشتار تا عرضه به مصرف‌کننده عنوان کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند تا برخورد قانونی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گیرد.

کد مطلب 6927248

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