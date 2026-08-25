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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

انهدام باند سارقان حرفه ای منزل و اماکن خصوصی در تبریز

انهدام باند سارقان حرفه ای منزل و اماکن خصوصی در تبریز

تبریز- فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری ۸ نفر سارق حرفه ای منزل و اماکن خصوصی، با کشف ۱۸فقره پرونده به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال و استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نعمتی ظهر سه شنبه در اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از منزل و اماکن خصوصی، موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۶ بازار با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی ، ۸ نفر متهم زن و مرد را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۸ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان اصلی پرونده با سوء استفاده از منازل و مغازه داران اقدام به سرقت می نمود که نهایتا در بازجویی های بعمل آمده به ۱۸ فقره سرقت به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال اعتراف که کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6927331

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