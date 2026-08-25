تحقق ۱۳۰ درصدی سهم تسهیلات مشاغل خانگی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی بانوان کار آفرین و فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی مراغه گفت: سهم این شهرستان از تسهیلات مشاغل خانگی ۲۲۱ میلیارد تومان بود، اما ۲۸۱ میلیارد تومان جذب شده است.

وی بر استمرار این روند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شهرستان برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، حمایت از کسب‌وکارها و جذب اعتبارات اشتغالزایی تاکید کرد.

فرماندار مراغه با اشاره به نقش بانوان در رونق اشتغال در کشور افزود: فعالیت‌های اقتصادی بانوان می‌تواند تحول آفرین و عامل از بین رفتن بیکاری در کشور باشد.

سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از تاسیس صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این صندوق در راستای ایجاد بستر برای تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی به زودی در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش اساسی بانوان در توسعه کشور گفت: حمایت از اشتغال بانوان از اولویت‌های دولت و مجلس برای افزایش تولید و رفع معضل بیکاری در جامع است.

گفتنی است در این مراسم از بانوان کارآفرین و فعال در حوزه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی تجلیل و قدردانی شد.