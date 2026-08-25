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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

تحقق ۱۳۰ درصدی سهم تسهیلات مشاغل خانگی در مراغه

تحقق ۱۳۰ درصدی سهم تسهیلات مشاغل خانگی در مراغه

مراغه- فرماندار مراغه از تحقق ۱۳۰ درصدی سهم تسهیلات مشاغل خانگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز سه شنبه در جلسه هم اندیشی بانوان کار آفرین و فعال در حوزه اجتماعی و فرهنگی مراغه گفت: سهم این شهرستان از تسهیلات مشاغل خانگی ۲۲۱ میلیارد تومان بود، اما ۲۸۱ میلیارد تومان جذب شده است.

وی بر استمرار این روند و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شهرستان برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، حمایت از کسب‌وکارها و جذب اعتبارات اشتغالزایی تاکید کرد.

فرماندار مراغه با اشاره به نقش بانوان در رونق اشتغال در کشور افزود: فعالیت‌های اقتصادی بانوان می‌تواند تحول آفرین و عامل از بین رفتن بیکاری در کشور باشد.

سید فرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه از تاسیس صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: این صندوق در راستای ایجاد بستر برای تولیدات کشاورزی و صنایع تبدیلی به زودی در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به نقش اساسی بانوان در توسعه کشور گفت: حمایت از اشتغال بانوان از اولویت‌های دولت و مجلس برای افزایش تولید و رفع معضل بیکاری در جامع است.

گفتنی است در این مراسم از بانوان کارآفرین و فعال در حوزه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی تجلیل و قدردانی شد.

کد مطلب 6927339

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