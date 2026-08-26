به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی قلم به مناسبت هفته وحدت بیانیهای را صادر کرد.
متن این بیانیه بدین شرح است:
به نام پیامبر رحمت و محبت، سراج منیر جهان اسلام (ص)
در ایام نورانی هفته وحدت و در آستانه میلاد مبارک پیامبر اعظم (ص)، زمانی که جهان با تپش قلبی واحد در انتظار تجلی رحمت است، «مجمع جهانی قلم» فراخوانی صمیمانه و حماسی را به تمامی نویسندگان، اندیشمندان و دلاوران کلمه در سراسر جهان اسلام و فراتر از آن صادر میکند.
ای اهل قلم!
دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری، تشنهی «کلامِ محبت» است. در حالی که مرزهای جغرافیایی ما را جدا کردهاند، «حروف» تنها پلی هستند که میتوانند شکافها را پر کنند. ما شما را دعوت میکنیم تا قلمهایتان را نه برای جدایی، بلکه برای «اتحاد» به حرکت درآورید. بیایید با مرکب همدلی، صفحاتی بنویسیم که در آن، زبانهای مختلف، یک نجوای واحد داشته باشند: نجوای صلح، مهر و انسانیت.
نویسندگان جهان اسلام را میخوانیم تا با هر کلمه، دیواری را ویران کنند و با هر جمله، پلی به سوی برادران و خواهران خود بسازند. بیایید ثابت کنیم که «قلم»، ابزاری برای تفرقه نیست، بلکه معماری است که میتواند بنای عظیم «وحدت اسلامی» را بر روی ستونهای محبت استوار سازد.
به تمام اصحاب قلم جهان دعوت میکنیم تا در این ایام متبرک، با نوشتن برای محبت، در زنجیرهی نورِ پیامبر رحمت (ص) قرار گیرند و به جهان نشان دهند که کلمهی «وحدت»، زیباترین شعری است که میتوان سرود.
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