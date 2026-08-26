روایت دبیر انجمن سرود کانون پرورش فکری از برگزاری یک جشنواره ملی

به گزارش خبرنگار مهر، شهروز حقی دبیر انجمن سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود آفرینش را جشنواره «استقامت و امید» توصیف کرد و از افزایش گروه‌های توانمند و رشد کیفی آثار در این دوره خبر داد.

وی درباره اهداف سومین جشنواره ملی موسیقی و سرود آفرینش با شعار «نغمه‌های روشن فردا» گفت: جشنواره‌های هنری در حوزه کودک و نوجوان با هدف‌هایی مانند استعدادیابی، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح هنری برگزار می‌شوند و رقابت نیز انگیزه گروه‌ها و مربیان را برای تمرین و پیشرفت بیشتر می‌کند.

حقی بیان کرد: موسیقی در کشور از آموزش عمومی کافی برخوردار نیست و جشنواره‌های موسیقی و سرود کانون می‌توانند در کنار کشف استعداد، زمینه آشنایی کودکان و نوجوانان با موسیقی و آواز جمعی را فراهم کنند. فعالیت در گروه سرود حتی برای کودکانی که قرار نیست در آینده وارد حرفه موسیقی شوند، آثار ذهنی، جسمی و تربیتی دارد.

این آهنگساز ادامه داد: سرود همچنین می‌تواند مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، دینی و ملی را در قالب هنر به کودکان و نوجوانان منتقل کند. برگزاری جشنواره و تأکید بر اجرای زنده نیز گروه‌ها را به تمرین بیشتر و ارتقای کیفیت هنری تشویق می‌کند.

دبیر انجمن سرود کانون درباره تفاوت سومین دوره با دوره‌های گذشته گفت: این جشنواره در شرایط ویژه‌ای برگزار می‌شود و اتفاق‌های سال گذشته و امسال و شرایط ناشی از جنگ، بر فعالیت گروه‌ها تأثیر گذاشته است. برگزاری حضوری یا استفاده از فیلم و شیوه‌های مجازی نیز از چالش‌های این دوره بوده است. با وجود این شرایط، تعداد گروه‌های قوی و مربیان باتجربه و توانمند نسبت به دوره‌های قبل افزایش چشم‌گیری داشته است. آثار منتخب نیز از نظر آهنگسازی، شعر، تنظیم و تکنیک‌های آوازی رشد کیفی خوبی داشته‌اند.

حقی با اشاره به استقبال از جشنواره گفت: بیش از هزار گروه در سطح استان‌ها در جشنواره شرکت کردند. این گروه‌ها شامل گروه‌های کانونی و آزاد بودند. جشنواره در ۲ رده سنی هفت تا ۱۴ سال و بالای ۱۴ سال تا حدود ۲۲ سال برگزار می‌شود و دختران و پسران در گروه‌های جداگانه حضور دارند. سرودهای مبتنی بر موسیقی بومی، محلی و مقامی نیز در بخش جداگانه‌ای داوری می‌شوند.

وی درباره نقش نهادهای پشتیبان اظهار کرد: حمایت خانواده در فعالیت‌های فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان اهمیت زیادی دارد و مدرسه نیز در تشکیل و سازماندهی گروه‌های سرود نقش مهمی ایفا می کند. بخش قابل توجهی از گروه‌های آزادی که در جشنواره شرکت کرده‌اند نیز گروه‌های سرود مدارس هستند که با هدایت مربیان خود فعالیت می‌کنند.

دبیر انجمن سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره ظرفیت سرود برای انتقال مفاهیم گفت: سرود یک فعالیت هنری ترکیبی است که معمولاً مفاهیم حماسی، ملی و ارزشی را در قالب موسیقی ارائه می‌کند. سرود به فرم خاصی محدود نیست و می‌توان بر پایه موسیقی بومی و محلی، دستگاهی، غربی یا حتی آکاپلا آثار سرودی تولید کرد؛ آنچه اهمیت دارد، محتوای اثر و توجه به مفاهیم ارزشی، ملی، دینی و اخلاقی است.

حقی تاکید کرد: سرود بیشتر «موسیقی خواندنی» است تا صرفاً «موسیقی شنیدنی»، زیرا کودکان و نوجوانان آن را بارها تمرین و اجرا می‌کنند و همین تکرار باعث ماندگاری شعر و موسیقی در ذهن آنها می‌شود.

این هنرمند درباره اهدافی چون بین المللی شدن جشنواره توضیح داد: برای حضور بین‌المللی جشنواره‌های سرود هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم و رسیدن به این هدف به ارتقای کیفیت آثار و سیاستگذاری رسانه‌ای و فرهنگی نیاز دارد. در کشور نمونه‌های بسیار خوبی از کودکان و نوجوانان نوازنده و خواننده داریم، اما معرفی و دیده‌شدن این آثار نیازمند برنامه‌ریزی جدی‌تری است.

وی همچنین از تلاش برای افزودن بخش موسیقی به جشنواره در دوره‌های آینده خبر داد و گفت: در این دوره تلاش شد مهارت‌های موسیقایی کودکان و نوجوانان نیز مورد توجه قرار گیرد، اما این موضوع به طور کامل محقق نشد و امیدواریم در دوره‌های بعد، بخش‌های متنوع‌تری در حوزه موسیقی ایجاد شود.

دبیر انجمن سرود کانون درباره حمایت آموزشی از مربیان نیز اظهار کرد: کانون در سال‌های گذشته دوره‌های آموزشی و برنامه‌های توان‌افزایی مربیان را برگزار کرده و کتاب، بسته‌های آموزشی و طرح درس نیز برای مربیان در نظر گرفته شده است. همچنین تلاش می‌شود حضور مربیان تخصصی سرود در مراکز کانون پررنگ‌تر شود.

حقی در پایان سومین جشنواره را «جشنواره استقامت و امید» دانست و گفت: این جشنواره برای کودکانی است که در شرایط سخت فعالیت خود را ادامه دادند و مربیانی که با دشواری‌های بیشتر، گروه‌های خود را پابرجا نگه داشتند. موسیقی دریایی بیکران است و هرچه در آن عمیق‌تر شوید و بیشتر بیاموزید، آن را بهتر می‌فهمید و بیشتر از آن لذت می‌برید. امیدوارم کودکان و نوجوانان به دریافت سطحی از موسیقی بسنده نکنند و همواره بر دانسته‌ها و تجربه‌های خود بیفزایند.