به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی‌نژاد در نشست با رئیس شورای استان بصره عراق با اشاره به عمق پیوندهای فرهنگی و اقتصادی دو استان اظهار کرد: اصفهان و بصره را مانند اعضای یک خانواده می‌دانیم و یقین داریم که دغدغه‌ها و مشکلات برادران عراقی‌مان در بصره، دغدغه و مشکل ما نیز محسوب می‌شود و با تمام توان برای حل آن و تسهیلگری در امور اقدام خواهیم کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در هفته دولت، پروژه‌های متعددی در سطح استان در حال بهره‌برداری است، افزود: ظرفیت‌های اصفهان در حوزه‌های فولاد، خدمات فنی و مهندسی، دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، فرصت‌های بی‌نظیری را برای همکاری‌های دوجانبه فراهم کرده است.

جمالی نژاد ابراز کرد: ما آمادگی داریم بهترین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خوش‌نام خود را از طریق اتاق بازرگانی به طرف عراقی معرفی کنیم و به عنوان مدیریت ارشد استان، ضمانت اجرایی این تعاملات را برای اطمینان خاطر طرفین بر عهده می‌گیریم.

وی با اشاره به زیرساخت‌های بین‌المللی اصفهان، خاطرنشان کرد: مجموعه بزرگ همایش‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های پیشرفته در شهرک سلامت، پتانسیل‌های ویژه‌ای برای برگزاری رویدادهای مشترک و ارائه خدمات درمانی تراز اول به مردم بصره است.

استاندار اصفهان افزود: پیشنهاد ما تشکیل یک جلسه تخصصی است تا با احصای دقیق نیازها، این ظرفیت‌های بالقوه به پروژه‌های عملیاتی و سودمند برای هر دو طرف تبدیل شود و از مرحله حرف، به مرحله اقدام عینی برسیم.

جمالی نژاد تصریح کرد: رویکرد ما در تعامل با استان بصره، نگاهی بلندمدت و مبتنی بر صداقت در عمل است تا بتوانیم الگویی موفق از همکاری‌های فرامرزی دو استان را رقم بزنیم.

به گزارش مهر، در پایان این نشست، تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های مشترک میان اتاق‌های بازرگانی اصفهان و بصره با حضور استاندار اصفهان و رئیس شورای استان بصره منعقد شد.