افتتاح واحد بزرگ تولید کاشی و سرامیک با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، این واحد تولیدی با سرمایهگذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان احداث شده و ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک پرسلانی را دارد.
با بهرهبرداری از این واحد، در فاز نخست برای ۳۵۰ نفر اشتغال ایجاد میشود و با اجرای فاز دوم، ۱۰۰ فرصت شغلی دیگر نیز فراهم خواهد شد.
آیین افتتاح این واحد صنعتی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد.
بهرهبرداری از این واحد صنعتی، در راستای توسعه ظرفیتهای تولیدی، رونق صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی انجام شد.
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