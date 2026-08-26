افتتاح واحد بزرگ تولید کاشی و سرامیک با حضور وزیر کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان احداث شده و ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک پرسلانی را دارد.

با بهره‌برداری از این واحد، در فاز نخست برای ۳۵۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود و با اجرای فاز دوم، ۱۰۰ فرصت شغلی دیگر نیز فراهم خواهد شد.

آیین افتتاح این واحد صنعتی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

بهره‌برداری از این واحد صنعتی، در راستای توسعه ظرفیت‌های تولیدی، رونق صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در خراسان جنوبی انجام شد.