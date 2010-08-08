به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، حجت الاسلام حمیدمحمدی رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی ، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گشایش یافت.

حسینی: اهتمام ویژه وزارت ارشاد به فعالیتهای قرآنی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بین المللی قرآن کریم فعالیتهای گسترده قرآنی در سطح کشور را یادآور شد و گفت: در این میان وزارت ارشاد نیز فعالیتهای متنوع و متعددی دارد که چاپ و نشر قرآن به زبانهای خارجی و اعزام قاری به دیگر کشورها از جمله این فعالیتها هستند .

حسینی نگاه ویژه و تخصصی به قرآن کریم را مورد تأکید قرار داد و گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرآن کریم در تمام برنامه ها و فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متجلی است .

وی تولید فیلم و نمایشنامه های مختلف مبتنی بر آموزه های قرآنی را از جمله فعالیتهای ارزشی وزارت ارشاد در راستای توسعه فرهنگ قرآنی عنوان کرد .

وزیر ارشاد شعار نمایشگاه امسال "قرآن؛ کتاب زندگی" را یادآور شد و گفت: اگر این شعار مبنای عمل همگان در عرصه های مختلف قرار گیرد ، سعادت دنیوی و اخروی نصیبمان خواهد شد .

وی در ادامه رمز پیروزی انقلاب اسلامی را تمسک به قرآن کریم دانست و یادآور شد: امام راحل حرکت بیدارگر خویش را با قرآن شروع کرد و در تمام مراحل انقلاب آیات نوارنی این کتاب الهام‌بخش بود و امروز نیز همینطور است.

به گزارش مهر، حوزه و دانشگاه، آموزش، پژوهش و گفتگوهای قرآنی، محصولات فرهنگی، کتاب و نشر، فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال، کودک و نوجان، خانواده، محافل و مراسم، برخی بخشهای تشکیل دهنده هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هستند .

شعر و ادب، هنرهای تجسمی، عکس، نهادها و مؤسسات نیز از دیگر بخشهای این دوره از نمایشگاه هستند که در مصلای امام خمینی تهران پذیرای علاقمندان خواهد بود .

60 نهاد دانشگاهی ، 50 نهاد حوزوی، 93 شرکت و مؤسسه عرضه نرم افزار، 343 ناشر داخلی و 15 ناشر بین المللی در نمایشگاه شرکت و کتابهای مرتبط با قرآن و در نهایت عترت را ارائه می کنند .

آغاز فعالیت نمایشگاه قرآن پیش از ماه مبارک رمضان و ایام روزه داری برای این است که امکان دیدار به هموطنان شهرستانی نیز داده شود .

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار "قرآن؛ کتاب زندگی" از امروز یکشنبه 17 مرداد تا 12 شهریور(27 شعبان تا 23 رمضان) از ساعت 17 تا 24 در مصلای تهران برپا و پذیرای علاقمندان است .