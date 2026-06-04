به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی عصر پنجشنبه در آیین افتتاح مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نهجالقرائه با تبریک عید غدیر و گرامیداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و شهدای ۱۵ خرداد، با اشاره به نقش قرآن در هدایت انسانها اظهار کرد: انس با قرآن، تدبر در آیات الهی و عمل به آموزههای آن، مسیر سعادت فردی و اجتماعی را هموار میکند و اگر جامعهای به قرآن تمسک کند، از امنیت، پیشرفت و هدایت برخوردار خواهد شد.
امام جمعه دیّر با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در احیای آموزههای قرآنی در عرصه اجتماع افزود: انقلاب اسلامی ایران با الهام از آموزههای قرآن شکل گرفت و امام راحل با عملیاتی کردن برخی از آیات قرآن، فرهنگ ظلمستیزی و مقابله با سلطه بیگانگان را در جامعه نهادینه کرد.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) در ماجرای تصویب لایحه کاپیتولاسیون گفت: امام با استناد به آیه «لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» سلطه بیگانگان بر ملت مسلمان را محکوم کرد و با شجاعت در برابر این قانون ننگین ایستاد؛ هرچند به همین دلیل سالها تبعید را تحمل کرد، اما از مبارزه دست نکشید و سرانجام این جهاد به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.
حسینی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم انس با قرآن افزایش هدایت و کاهش جهل در انسان است، به کلامی از امیرالمؤمنین علی(ع) در نهجالبلاغه اشاره کرد و گفت: هیچکس با قرآن همنشین نمیشود مگر اینکه هنگام برخاستن از کنار آن، یا بر هدایت او افزوده شده و یا از جهالت او کاسته شده است.
وی همچنین با بیان اینکه از برکات انقلاب اسلامی، گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه است، افزود: امروز ملت ایران نهتنها حافظ قرآن، بلکه محافظ قرآن هستند و جوانان این سرزمین در طول سالهای گذشته نشان دادهاند که برای دفاع از ارزشهای قرآنی و اسلامی از جان خود نیز میگذرند.
امام جمعه دیر در ادامه با اشاره به حدیث ثقلین خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم(ص) تمسک به قرآن و اهلبیت(ع) را ضامن هدایت امت اسلامی دانستهاند و تا زمانی که جامعه اسلامی به این دو میراث گرانبها تمسک داشته باشد، در برابر جنگ فرهنگی و شناختی دشمنان آسیبپذیر نخواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد که با راهاندازی مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نهجالقرائه، زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با قرآن کریم، معارف اهلبیت(ع) و آموزههای دینی فراهم شود و جوانان با بهرهگیری از این معارف، در برابر توطئههای دشمنان با بصیرت و آگاهی ایستادگی کنند.
حسینی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و همچنین تأکید بر تداوم راه آنان، از تلاش مسئولان و دستاندرکاران راهاندازی این مؤسسه فرهنگی قدردانی کرد.
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