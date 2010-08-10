  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

احمدی نژاد قانون ابلاغ شده از سوی لاریجانی را دوباره ابلاغ کرد

احمدی نژاد قانون ابلاغ شده از سوی لاریجانی را دوباره ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون مصوب مجلس مبنی بر استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی را درپی گذشت بیش از یک ماه از پایان مهلت قانونی خود در حالی ابلاغ کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی دوهفته پیش به دلیل تاخیر رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده بود .

به گزارش خبرگزاری  مهر ،  قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغال‌گر آمریکا؛ در جلسه  26 خرداد ماه  امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق  بر اساس ماده 1 قانون مدنی رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز مصوبات مجلس شورای اسلامی را پس از تایید شورای نگهبان به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.

 با توجه به اینکه در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید و قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است ،  علی لاریجانی رئیس مجلس قانون الزام دولت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی  را در پی گذشت حدود یک ماه از انقضای مهلت 5 روزه و خودداری رئیس جمهور از ابلاغ آن ، در روزنامه رسمی منتشر کرد . 

بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی رسمی دولت ، رئیس جمهور بار دیدگر این قانون را برای انتشار به روزنامه رسمی داده است . 

خبر ابلاغ 5 مصوبه از سوی رئیس مجلس در پی تاخیر رئیس جمهور در ابلاغ  قوانین  درهفته های اخیر منتشر شده است که ابلاغ قانون ارائه تسهیلات به مترو که  از اسفند ماه سال گذشته در انتظار ابلاغ بود ، از آن جمله است .  

 
کد مطلب 1131382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها