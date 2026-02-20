به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت خود و عموم مؤمنان به رعایت تقوای الهی در همه شئون زندگی، به تبیین آموزه‌های قرآنی و روایی درباره مسئولیت خانواده در مسیر دینداری پرداخت.

وی در خطبه اول با اشاره به آیه شریفه «قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا» اظهار کرد: این آیه در زمان نزول، موجب دغدغه و نگرانی مؤمنان شد، چرا که خداوند متعال مسئولیت حفظ خود و خانواده از آتش جهنم را بر عهده انسان قرار داده است، مسئولیتی که در نگاه اول دشوار به نظر می‌رسد.

امام جمعه کرمانشاه با استناد به روایات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) افزود: پیامبر گرامی اسلام در پاسخ به این نگرانی‌ها فرمودند راه این مسئولیت روشن و ساده است؛ خانواده را به آنچه خدا دوست دارد امر کنید و از آنچه مورد نارضایتی الهی است نهی کنید.

مسئولیت هدایت‌گری بر عهده بزرگ‌ترهای خانواده است

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه این آیه مسئولیتی مستقیم بر دوش بزرگ‌ترهای خانواده می‌گذارد، تصریح کرد: پدران، مادران و همه بزرگ‌ترهای خانواده موظف‌اند فضای خانه را به محیطی برای امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کنند و نمی‌توانند نسبت به ترک واجبات یا انجام گناه در خانواده بی‌تفاوت باشند.

وی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) در تفسیر این آیه گفت: حضرت می‌فرمایند اعضای خانواده را تعلیم دهید و با آداب اسلامی تربیت کنید؛ آموزش احکام، واجبات و محرمات الهی باید از سنین کودکی آغاز شود تا زمینه دینداری صحیح در زندگی فراهم شود.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: در روایات آمده است حتی اگر اعضای خانواده توصیه‌ها را نپذیرفتند، بزرگ‌ترها وظیفه خود را انجام داده‌اند، اما اصل امر و نهی و هدایت‌گری باید همواره در محیط خانواده جاری باشد.

روزه‌داری؛ تمرینی برای تقوا

وی در خطبه دوم نماز جمعه، با دعوت دوباره نمازگزاران به تقوای الهی، به فلسفه روزه‌داری در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: خداوند نتیجه روزه را تقوا معرفی کرده است و کسی که یک ماه از برخی حلال‌ها به خاطر خدا چشم‌پوشی می‌کند، توان ایستادگی در برابر حرام الهی را در طول سال پیدا می‌کند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: روزه‌داری، عبادات و فضای معنوی ماه رمضان، انسان را برای انجام واجبات و ترک محرمات در ماه‌های بعد آماده می‌سازد و این تمرین معنوی، نقش مهمی در تقویت اراده مؤمن دارد.

بزرگداشت شهدا و هشدار نسبت به جنگ رسانه‌ای دشمن

نماینده ولی‌فقیه در استان با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله محلاتی و همراهان ایشان، یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و خدمت را زنده نگه داشت و تأکید کرد: ملت ایران همواره برای حفظ عزت و تمامیت ارضی کشور ایستادگی کرده و خواهد کرد.

وی با اشاره به تحرکات رسانه‌ای دشمنان گفت: امروز دشمن بیش از هر چیز به جنگ نرم و رسانه‌ای متوسل شده و با انتشار شایعات و اخبار دروغ به دنبال ایجاد نگرانی و تشویش در جامعه است، در حالی که توان دفاعی کشور در بالاترین سطح قرار دارد.

حجت‌الاسلام غفوری در پایان با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه‌های دفاعی و دیپلماسی، از مردم خواست با حفظ آرامش، هوشیاری و تقوا، مسیر پیشرفت کشور را همراهی کرده و با دعا و توسل، یاری‌گر نظام و دولت در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی باشند.