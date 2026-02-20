۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

فیدان: امیدواریم بحران میان ایران و آمریکا بدون نیاز به جنگ حل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که آنکارا امیدوار است که آمریکا و ایران برای حل بحران جاری میان خود با مذاکره و بدون نیاز به اقدام نظامی یا جنگ، به راه حل دست یابند.

فیدان پس از اولین نشست شورای صلح در واشنگتن بر اهمیت تداوم مذاکرات میان دو کشور تاکید کرد و گفت: دلایل زیادی برای خوشبینی وجود دارد. امیدواریم که درباره برنامه هسته ای ایران توافق حاصل شود.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر تحرکات نظامی نیز وجود دارد و ما از نزدیک دنبال می‌کنیم که آیا این تحرکات با هدف فشار بر مذاکرات جاری انجام می‌شود یا آمادگی برای عملیات نظامی‌ است که پیشتر تصمیم آن گرفته شده است.

وزیر خارجه ترکیه در ادامه گفت: اما اینکه چگونه و چه زمانی این نشانه‌ها به اقدامات عملی قابل الاجرا تبدیل خواهد شد و طرفین چه برداشتی نسبت آن خواهند داشت و چگونه تصمیمات آن‌ها را در مرحله بعدی جهت‌دهی خواهد کرد؛ ما الان در همان آستانه حساس هستیم.

