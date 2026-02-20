  1. استانها
  2. زنجان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

سوال روز دوم مسابقه زندگی با آیه ها در استان زنجان؛ پاسخ سوال روز نخست

سوال روز دوم مسابقه زندگی با آیه ها در استان زنجان؛ پاسخ سوال روز نخست

زنجان-سوال مسابقه اول طرح «زندگی با آیه ها» در روز جمعه یک اسفند ویژه استان زنجان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره « رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ » در کدام گزینه بیان شده است ؟

۱- دنیا و آخرت از آن خداست

۲- دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

۳-رعایت انصاف

۴- پرهیز از اسراف

لطفا فقط عدد گزینه صحیح را برای ۳۰۰۰۱۴۳۱ ارسال نمایید.

به قید قرعه روزانه به ۱۰ نفر جایزه ۱۰ میلیون ریالی اهدا می گردد.

پاسخ سوال مسابقه شماره یک زندگی با آیه‌ها در استان زنجان

گزینه شماره یک صبر و نماز ، تکیه گاه محکم مؤمن

