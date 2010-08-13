ایران با دو نماینده در کنفرانس ایفلا حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا شمسی و عمار جلالی منش به عنوان نماینده پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در هفتاد و ششمین کنفرانس ایفلا در کشور سوئد شرکت می‌کنند.

پوستر مشترک دکتر سیروس علیدوستی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و نادیا حاجی عزیزی مدیر دفتر ارتباطات علمی پژوهشگاه نیز در ایفلای 2010 پذیرفته شده است.

ایفلا یا فدراسیون بین المللی انجمن ها وموسسات کتابداری در سال 1927 در کنفرانس بین المللی ادینبرو بنیان نهاده شد و دبیرخانه آن در هلند است.

ایفلا سازمانی مستقل ،بین المللی و غیر دولتی وغیرانتفاعی است که با اهداف اصلی ارتقاء سطح استانداردهای خدمات کتابداری و اطلاع رسانی، تلاش برای شناساندن ارزش خدمات کتابداری واطلاع‌رسانی و عهده دار بودن علایق اعضا در سطح جهان فعالیت می‌کند.

این کنفرانس هر ساله در اواخر سپتامبر یا اوایل آگوست در یکی از شهرهای جهان برگزار می شود و امسال از تاریخ 19 تا 24 مرداد ماه در شهر گوتنبرگ سوئد برپاست.



