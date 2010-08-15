واحدهای صنفی بدون پروانه کسب شهرستان بانه ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری شامگاه شنبه و در جلسه رسیدگی به مشکلات اصناف و بازاریان شهرستان بانه که با حضور نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهرستان برگزار گردید، اظهار داشت: واحدهای بدون مجوز و پروانه در شهرستان بانه ساماندهی می شوند.

وی عنوان کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر و به دلیل عدم نظارت کافی از سوی دستگاه ها و سازمانهای مسئول، شمار واحدهای فاقد مجوز در شهرستان بانه با افزایش چند صد برابری مواجه بوده و این شرایط به جایی رسیده است که هم اکنون کمتر از پنج درصد از واحدهای صنفی بانه دارای مجوز هستند.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان بیان داشت: وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و مجوز باعث می شود که میزان نظارت های سازمان بازرگانی و سایر ادارات مسئول کاهش یافته و در نتیجه شاهد انجام تخلفات مختلفی از جمله گرانفروشی و کم فروشی باشیم که سازمان بازرگانی استان برنامه ریزی مدونی را برای ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار داده است.

اسراری گفت: باتوجه به اهمیت شهرستان بانه از لحاظ مرزی بودن و همچنین دارابودن بازارچه رسمی سیرانبند و میزان صادرات این شهرستان به شمال عراق و از همه مهمتر مهمانپذیر بودن شهرستان بانه، لذا رسیدگی به موانع و مشکلات این شهرستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید هر چه سریعتر نسبت به حل مشکلات اصناف و تجار این شهرستان اقدام نمود.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی واحدهای بدون پروانه کسب ، ساماندهی وضعیت مالیات اصناف این شهرستان به عنوان اولویت جدی مسولین استانی است که امیدواریم در آینده ای نزدیک این گونه مشکلات با کمک مسولین و نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی مرتفع خواهد شد.

در ادامه این جلسه مشکلات و نارسایی های اصناف و تجار شهرستان بانه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت.