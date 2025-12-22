ارتقای مهارت دهیاران محور همکاری جهاد دانشگاهی هرمزگان با استانداری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زاهری، با اعلام این خبر اظهار کرد: این قرارداد همکاری در راستای تقویت آموزش‌های تخصصی، افزایش آگاهی‌های کاربردی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها منعقد شده و گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی مدیریت محلی در مناطق روستایی استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به گستره اجرای این طرح افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، خدمات آموزشی در چهار بخش شرق، غرب، مرکز و جزایر استان هرمزگان ارائه خواهد شد تا امکان بهره‌مندی عادلانه دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها در سراسر استان از آموزش‌های استاندارد و هدفمند فراهم شود.

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان با تأکید بر اهمیت نقش دهیاران در توسعه پایدار روستایی تصریح کرد: دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها در خط مقدم ارائه خدمات به مردم روستاها قرار دارند و ارتقای دانش مدیریتی، حقوقی، اجتماعی و مهارتی آنان می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات‌رسانی، تسهیل امور اجرایی و افزایش رضایتمندی عمومی داشته باشد.

زاهری هدف اصلی این همکاری را ارتقای سطح آگاهی، دانش و توان کارشناسی دهیاران عنوان کرد و گفت: در قالب این قرارداد، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی متنوع و کاربردی متناسب با نیازهای واقعی روستاها طراحی و اجرا خواهد شد تا دهیاران بتوانند با تسلط بیشتر و نگاهی علمی‌تر به انجام وظایف خود بپردازند.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی با بهره‌گیری از ظرفیت اساتید مجرب، کارشناسان متخصص و توان علمی جهاد دانشگاهی، فرصت مناسبی برای تبادل تجربه، ارتقای مهارت‌های مدیریتی و آشنایی با شیوه‌های نوین اداره امور روستایی فراهم می‌کند.

رئیس جهاد دانشگاهی هرمزگان در پایان تأکید کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی برخاسته از انقلاب اسلامی و متکی بر دانش و تخصص، آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، نقش مؤثری در توسعه آموزش‌های مهارتی، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای سطح خدمات در مناطق روستایی ایفا کند و این همکاری می‌تواند الگویی موفق برای تعامل سازنده میان نهادهای علمی و بخش اجرایی باشد.