عبادی زاده: امام جمعه حلقه اتصال مردم و حاکمیت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده، در آئین تودیع و معارفه امام جمعه قلعهقاضی، با تأکید بر جایگاه راهبردی نماز جمعه در نظام اسلامی، این فریضه الهی را «تریبون امیدآفرینی، وحدت و پیوند میان حاکمیت و مردم» دانست و گفت: نماز جمعه هرگز نباید تریبون یأس، ناامیدی و تفرقه باشد.
وی با تبیین جایگاه تاریخی و دینی نماز جمعه افزود: از صدر اسلام تاکنون، نماز جمعه همواره از شئون حاکمیت اسلامی بوده و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز امامت جمعه از شئون ولیامر مسلمین به شمار میرود؛ از اینرو، این تریبون باید بازتابدهنده حاکمیت سیاسی اسلام و در عین حال، پناهگاه و ملجأ مردم باشد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب (حفظهالله) بر امیدآفرینی تصریح کرد: در شرایطی که دشمنان با بهرهگیری از رسانهها و عوامل مختلف در پی تزریق ناامیدی به جامعه هستند، تریبون نماز جمعه باید مأمن امید، آرامش و انسجام اجتماعی باشد.
آیتالله عبادیزاده نماز جمعه را تریبون وحدتآفرین دانست و خاطرنشان کرد: امام جمعه باید دست مهر خود را بر سر همه مردم، فارغ از گرایشهای سیاسی، مذهبی و قومی، قرار دهد و اجازه ندهد بذر اختلاف و دوگانگی در جامعه کاشته شود. خوشبختانه نهاد امامت جمعه در استان هرمزگان همواره عامل وحدت، همدلی و انسجام بوده است.
وی نماز جمعه را «کنگره هفتگی معنویت» توصیف کرد و افزود: نماز جمعه علاوه بر ذکر و یاد خدا، محلی برای تبیین مسائل مهم جامعه اسلامی و پیوند میان مردم و حاکمیت است. امام راحل (ره) نیز اقامه نماز جمعه را از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی میدانستند.
نماینده ولیفقیه در استان هرمزگان با اشاره به نقش امامان جمعه در پیگیری مطالبات مردمی گفت: امام جمعه باید زبان مردم، سنگصبور آنان و پیگیر مسائل و مشکلاتشان باشد؛ حتی اگر همه مطالبات به نتیجه نرسد، همین پیگیری و همراهی، موجب اعتماد و امید در جامعه میشود.
آیتالله عبادیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع کادرسازی و میدان دادن به نیروهای جوان در نهاد امامت جمعه اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان مؤمن و توانمند، سرمایهگذاری برای آینده انقلاب و جامعه اسلامی است.
وی در پایان ضمن قدردانی از خدمات حجتالاسلام معنوی، امام جمعه پیشین، از تلاشها و نقشآفرینیهای وی در عرصههای علمی، اخلاقی و اجتماعی تقدیر کرد و حجتالاسلام فرقانی را بهعنوان امام جمعه جدید معرفی نمود و ابراز امیدواری کرد که با حضور و سکونت ایشان در میان مردم، شاهد تقویت معنویت، اخلاق و ارتباط صمیمیتر با آحاد جامعه باشیم.
نظر شما