به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی که دوشنبه شب با دوربین برنامه 90 گفتگو می کرد، در مورد اخراج علی کریمی گفت: آقای آجورلو انسان متدین و متشرعی است اما موضوع کریمی باید در کمیته انضباطی باشگاه مطرح می‌شد. ما در این خصوص تشکیل جلسه خواهیم داد تا اختلافات را برطرف کنیم.

وی با کنایه به مدیرعامل باشگاه استیل آذین تاکید کرد: مالک باشگاه هنوز زنده است و احساسم این است در مورد اخراج کریمی تندروی شده است و نباید اینگونه با مسائل برخورد کرد. آقای آجرلو و کریمی می بایست مثل دو تا برادر با هم می نشستند و مشکلات را برطرف می کردند.

مالک باشگاه استیل آذین در مورد بحث روزه خواری علی کریمی اظهار داشت: هرکس پاسخگوی اعمال خود در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی است.

علی کریمی پیش از دیدار استیل آذین با استقلال در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: الان زود است در مورد قهرمانی استیل آذین صحبت کرد اما اگر مدیریت آقای مهریزی بود شاید می شد حرفی زد اما الان چیزی مشخص نیست!

یک روز پس از این مسابقه در اقدامی غیر منتظره سایت باشگاه استیل آذین خبر اخراج کریمی را به دلیل روزه خواری اعلام کرد که این خبر با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است.