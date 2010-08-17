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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

در برنامه افطار آسمانی/

شهروندان تهرانی همشهریان خود را میهمان سفره افطاری می کنند

شهروندان تهرانی همشهریان خود را میهمان سفره افطاری می کنند

دبیر طرح افطاری آسمانی با بیان اینکه شهروندان تهرانی می توانند در یک طرح نمادین، همشهریان خود را میهمان سفره افطاری کنند، گفت:توزیع بسته‌های افطاری ساده، با روزانه 16 هزار بسته آغاز شد، اما با استقبال شهروندان اکنون به 18 هزار بسته در روز رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پذیرایی از شهروندان روزه‌دار تهرانی، با بسته‌های افطاری طرح «افطار آسمانی» که از 21 نقطه در نخستین روز ماه مبارک رمضان آغاز شده بود، به 25 نقطه افزایش یافته و نذورات مردمی به این منظور جمع آوری می شود. 

علی‌اکبر محمدی دارانی، دبیر طرح افطاری آسمانی از سلسله برنامه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای ماه مبارک رمضان با عنوان «برآستان جانان» در این باره اظهار داشت: توزیع بسته‌های افطاری ساده، با روزانه 16 هزار بسته آغاز شد، اما با استقبال شهروندان مومن و روزه‌دار تهرانی هم اکنون به 18 هزار بسته در روز رسیده است.

رئیس فرهنگسرای عطار افزود: این امکان برای شهروندان عزیز تهرانی ایجاد شده تا در صورت تمایل، با پرداخت نذرهای خود به غرفه‌های توزیع‌کننده این بسته‌ها، به تعداد درخواستی از این بسته‌ها برایشان آماده‌سازی شده و میان روزه‌داران توزیع شود.

دارانی دلیل اجرای این طرح را ترویج فرهنگ افطاری ساده و بهره مندی شهروندان از ثواب آن اعلام کرد و گفت: در میادین پرتردد شهر شامل میدان ولی‌عصر(عج)، انقلاب، تجریش، صادقیه، نبوت، صنعت، ونک و همچنین در زیرپل سیدخندان و نیز چند ایستگاه مترو افطاری ساده به شهروندان ارائه می شود.

هرشب در 14 بوستان شهر تهران ویژه برنامه های برآستان جانان اجرا می شود که توزیع بسته های افطاری شامل این اماکن نیز می شود.

کد مطلب 1135403

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