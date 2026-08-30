۱۰۵ طرح اقتصادی و پروژه عمران در دیلم افتتاح و اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در پایان آیین های افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی هفته دولت شهرستان دیلم در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر و با تبریک سالروز ولادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: امروز بمناسبت بزرگداشت هفته دولت، در شهرستان دیلم، پروژه‌های مختلفی در بخش‌های عمرانی و زیربنایی و اقتصادی، افتتاح یا اجرایی شدند که با تلاش مسئولان، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و با همراهی مردم و نمایندگان آنها، ائمه جمعه ونخبگان و اهل قلم محقق شده است.

استاندار بوشهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۱۰۰ طرح اقتصادی و پروژه عمرانی در شهرستان دیلم با سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد و خاطر نشان کرد: ارتقای سطح کیفی پروژه‌ها و همچنین هم راستای تولید و اشتغال بودن، از ویژگی‌های طرح‌ها و پروژه‌های هفته دولت امسال است.

زارع تصریح کرد: لازم می‌دانم از تلاش‌ها و فعالیت‌های فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و جماعات، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخشداران و شهرداران و همه مسئولان و دست‌اندرکاران شهرستان دیلم تقدیر کنم.

استاندار بوشهر یادآور شد: با پایان هفته دولت، خدمت‌رسانی و خدمتگزاری به مردم متوقف نمی‌شود و همه مدیران و کارگزاران باید بیش از گذشته، برای بهبود وضعیت جامعه اهتمام ورزند.

زارع تصریح کرد: با مردم شریف و نجیب استان بوشهر، عهد می‌بندیم که با انگیزه بیشتر و با پشتکار و تلاش وافر، مسائل و مشکلات مردم در این شرایط دشوار ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و جنگ تمام‌عیار اقتصادی، کمتر شود و با وجود چالش‌های موجود، مسیر تعالی و پیشرفت استان بوشهر و شهرستان دیلم، استمرار داشته و با شتاب تداوم یابد.