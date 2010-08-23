به گزارش خبرگزاری مهر، پنج اثر برگزیده نهمین جشنواره پایان نامه های برتر قرآنی در مراسم ویژه ای که در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار خواهد شد معرفی می شوند.

این جشنواره سه مرحله داوری دارد که از بین 300 اثر رسیده از دانشگاه های سراسر کشور که با محوریت قرآن وعترت نوشته شده اند 5 پایان نامه برتر انتخاب می شوند.

غرفه پایان نامه های قرآنی در بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن کریم واقع شده است.

نهمین جشنواره معرفی پایان نامه های برتر قرآنی دانشجویان با اهداف توسعه فرهنگ قرآنی و تقویت آگاهی ها و ترویج اندیشه های قرآنی میان دانشجویان ، زمینه سازی جهت گسترش پژوهشهای قرآنی دانشجویان در بخش دانشگاهی نمایشگاه قرآن برگزار شد.

نمایشگاه قرآن کریم تا 12 شهریور ماه از ساعت 17 تا 24 در روزهای عادی و 14 تا 24 در روزهای تعطیل و در شب های احیا تا ساعت 22 فعال است.