سه طرح انتقال و فوق توزیع برق در سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این طرح ها صبح چهارشنبه با حضور استاندار و مسئولان استان و مدیران صنعت برق استان در پست 400 کیلوولت سمنان به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان در این آیین گفت: این طرح ها شامل توسعه پست 230 کیلوولت سمنان، تکمیل و بهره برداری از خط (مدار دوم) 230 کیلوولت پست آهوان به پست 230 کیلوولت سمنان و احداث بانک خازنی در پست 63 به 20 کیلوولت صنعتی شرق یک سمنان است.

حسن مسلمی افزود: این طرح ها با 42 میلیارد و 451 میلیون ریال اعتبار در شهرستان سمنان اجرا شده است.

افزایش ظرفیت انتقال توان در بخش 230 کیلوولت، افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه منطقه، افزایش قابلیت مانور، افزایش قابلیت مانور شبکه فوق توزیع منطقه، جبران افت ولتاژ، بهبود شاخص کیفیت برق از اهداف اجرای این طرحهاست.

وی ادامه داد: تا پایان هفته دولت 10 طرح برق منطقه ای استان سمنان به بهره‌برداری می رسد که این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری 150 میلیارد و 407 میلیون ریال اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به ایجاد دو نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی برق در سمنان و شاهرود گفت: صنعت برق استان سمنان در سالهای اخیر از رشد بالایی برخوردار بوده است.

به گفته وی، در دولت نهم و دهم تاکنون هزار و 120 میلیارد ریال در صنعت برق سمنان سرمایه گذاری شده است.

وی ادامه داد: 30 پروژه نیز با اعتبار هزار و 321 میلیارد ریال توسط شرکت برق منطقه ای سمنان در دست اجراست.