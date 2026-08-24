به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی طرح احداث پست ۶۳ کیلوولت ابریشم گرمسار ظهر دوشنبه، همزمان با سومین روز هفته دولت و با حضور حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، آغاز شد.

این طرح با هدف تقویت شبکه برق‌رسانی به شهر گرمسار و صنایع مستقر در این شهرستان و همچنین کاهش ناترازی برق اجرا می‌شود و به گفته مسئولان، پست مذکور سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

پست ۶۳ کیلوولت ابریشم گرمسار به عنوان پشتیبان پست اصلی برق شهر پیش‌بینی شده است تا ظرفیت شبکه برق شهرستان تقویت شده و از بروز کمبود برق جلوگیری شود.

فرج‌الله ایلیات، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این طرح اظهار کرد: ایجاد ارتباط گسترده و سریع میان پست‌های برق شهرستان گرمسار از اهداف اجرای این پروژه است.

وی افزود: این طرح همچنین با هدف هماهنگی مراکز کنترل و دیسپاچینگ در مسیرهای بین پایتخت و مرکز استان اجرا می‌شود.

به گفته مسئولان شرکت برق منطقه‌ای استان سمنان، بهینه‌سازی شبکه برق گرمسار و آرادان از رویکردهای دولت در غرب استان سمنان محسوب می‌شود.