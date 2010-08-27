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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۷

بانک مرکزی :

اقدام برخی بانکها درباره چک قانونی نیست

اقدام برخی بانکها درباره چک قانونی نیست

بانک مرکزی اعلام کرد درج عبارت "غیرقابل انتقال" بر روی چکها توسط برخی بانکها فاقد اعتبار بوده و جنبه قانونی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به تمام بانکهای دولتی و غیر دولتی اعلام کرد: بر اساس گزارش بازرسان این بانک، برخی شعب بانکها در موارد ارائه چک از سوی شخصی که چک به نفع وی ظهرنویسی شده است، در صورتی که مهر"غیر قابل انتقال" بر روی آن درج شده باشد، از پرداخت مبلغ چک به آورنده آن استنکاف می کنند و صرفا شخصی را که چک به نام وی صادر شده است، محقق برای وصول وجه چک می دانند.

بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس ماده 312 قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک، به صرف ظهرنویسی، چک انتقال می یابد، لذا درج مهر "غیر قابل انتقال" فاقد اعتبار بوده و نیز درج آن توسط برخی از بانکها بر روی اوراق چک فاقد جنبه قانونی و مقرراتی است.  

کد مطلب 1141115

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