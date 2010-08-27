آوارگان پاکستانی 17 میلیون شدند/ 8 میلیون به کمک فوری نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جان هولمز، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد: با ادامه سیل در پاکستان، دست کم 160 هزار کیلومتر مربع از خاک این کشور به زیر آب رفته و نیاز سیل زدگان به کمکها افزایش یافته است.

تا کنون یک میلیون و 200 هزار خانه بر اثر سیل در پاکستان ویران شده است و چهار میلیون و 800 میلیون نفر نیز بی سرپناه شده اند.

هم اکنون 800 هزار نفر در مناطق مختلف پاکستان در محاصره سیل قرار دارند که بیشتر آنها در مناطق شمال غربی و به خصوص دره سوآت هستند.

همچنین سه میلیون و چهارصد هزار راس دام در مناطق سیل زده پاکستان تلف شده است.

مقامات پاکستانی امروز نیز به علت طغیان رودخانه ایندوس در جنوب این کشور، یک شهر دیگر را با سیصد هزار نفر جمعیت تخلیه کردند.

با وجود فروکش کردن سیلاب در مناطق شمال و مرکز پاکستان، بارش بارانهای موسمی بار دیگر سبب بالا آمدن آب رودخانه ایندوس تا حد طغیان شده است در نتیجه در روزهای اخیر میلیونها نفر در استان جنوبی سند، به اجبار شهر و دیارشان را ترک کرده اند.

بنا بر اعلام سازمان ملل، تا کنون شصت تا هفتاد درصد از 460 میلیون دلار کمک اضطراری درخواست شده برای پاکستان تامین شده است.

در روند امدادرسانی به پاکستان، تا کنون 6 محموله از کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مناطق سیل زده این کشور ارسال شده است.

رئیس سازمان جمعیت هلال احمر در همین رابطه گفت: چهار محموله از طریق هوایی و دو محموله دیگر به صورت زمینی به اسلام آباد فرستاده شده است.