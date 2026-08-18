فرمانده سپاه دیّر: هویت سپاه با معنویت گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار عبدالرضا ریزی عصر سه‌شنبه در آیین تودیع مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهرستان دیّر با اشاره به ارکان بنیادین شکل‌گیری نهاد مقدس سپاه، اظهار کرد: اخلاص، تعهد، دوری از دنیاگرایی، مردمی‌بودن و ولایت‌مداری از بارزترین ویژگی‌های نهادی سپاه پاسداران است؛ تمایزی که اقتدار معنوی و بازدارندگی واقعی را رقم زده است.

فرمانده سپاه شهرستان دیّر با بیان اینکه هویت سپاه با معنویت و پایبندی به مبانی دین گره خورده است، افزود: فلسفه تشکیل و حضور حوزه نمایندگی ولی‌فقیه از همان روزهای نخستین شکل‌گیری سپاه نیز صیانت از همین هویت ناب و تربیت سرباز اسلام بوده است؛ چراکه سرباز اسلام بودن، تفاوت ماهوی و هویتی با نظام‌گری کلاسیک دارد.

وی با اشاره به دوراندیشی حضرت امام خمینی (ره) در پایه‌گذاری این راهبرد اساسی تصریح کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مأموریتی خطیر و سرنوشت‌ساز را بر دوش حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه و نیروهای مسلح نهاد؛ ثمره و برکت این تدبیر راهبردی را امروز در استقامت، صلابت و پایداری کم‌نظیر نیروها در مواجهه با توطئه‌ها و جبهه استکبار به عینه مشاهده می‌کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام محمد حاجی‌زاده تجلیل شد.