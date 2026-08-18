قطع غیرمجاز درختان در بستر رودخانه «خیگان» رزن متوقف شد

محمدرضا قلندری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۵۰۴ مبنی بر قطع و برداشت غیرمجاز درختان در بستر رودخانه روستای خیگان-کهارد ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای یگان حفاظت با حضور در منطقه افراد متخلف را که در حال قطع درختان بودند شناسایی کرده و با حضور بهموقع از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کردند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رزن ادامه داد: در این عملیات مقدار قابل توجهی چوبآلات حاصل از قطع درختان و ادوات مورد استفاده در این اقدام کشف و ضبط شد.
قلندری با اشاره به تشکیل پرونده برای متخلفان گفت: برای افراد شناساییشده پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان منابع طبیعی بیان کرد: حفاظت از عرصههای ملی نیازمند همکاری مردم و دستگاههای مسئول است و گزارشهای مردمی نقش مهمی در شناسایی سریع تخلفات و جلوگیری از ادامه تخریب منابع طبیعی دارد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رزن از شهروندان خواست در صورت مشاهده قطع غیرمجاز درختان، تخریب عرصههای منابع طبیعی و سایر تخلفات، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۰۴ اطلاع دهند.
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