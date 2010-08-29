هیچ راهی برای فهم عقلی حقیقت روز قیامت وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، شامگاه شنبه در ادامه درس تفسیر قرآن کریم، در محل دفتر خود، با اشاره به آیاتی از سوره معارج با تأکید بر این که بهترین راه قبول حقیقت جهان آخرت، سخن پیامبر(ص) است، گفت: بوعلی سینا، شخصی که همواره تأکید داشت که اگر انسانی مطلبی را بدون آن که عقل تأیید کند، قبول کند از دایره انسانیت خارج است، معتقد است که بهترین راه برای قبول حقیقت معاد و عالم آخرت، فرمایش پیامبراسلام(ص) است.



وی تمام خصوصیات عالم آخرت را جدای از این عالم دانست و اظهار داشت: عالم فعلی که ما در آن زندگی می‌کنیم را عالم الشهاده می‌گویند که خداوند آن را ماده خلق کرده است، اما در َآن عالم(جهان آخرت) نه هیولا و نه صورت و ماده‌ای وجود دارد و در کل از همه نظر با این عالم اختلاف دارد.



این مرجع تقلید شیعیان در بیان تفاوت‌های این عالم با عالم آخرت گفت: این عالم فناپذیر ولی آن عالم فنا ندارد و این امر یکی از مشخصه‌های مهم عالم آخرت است؛ آن عالم بر خلاف این عالم که اول و آخر دارد، اول دارد اما آخر ندارد.



وی خاطرنشان ساخت: حتی بعضی از حقایق روز قیامت مانند زمان دقیق آن را پیامبراسلام(ص) هم نمی‌دانند، چرا که این امور جزء علوم خاص خداست.



وی در ادامه به ارائه توضیحاتی در معرفی شوره معارج پرداخت و گفت: سوره معارج و مربوط به آخرت و مربوط به قیامت است؛ به دلیل این که در شب‌های گذشته تفسیر سوره قیامت را شرح شد، لازم دیدیم که سوره معارج را نیز که مربوط به قیامت و در ردیف همان سوره قیامت است را بررسی کنیم.



موسوی اردبیلی با بیان این که این سوره 44 آیه دارد، اما آیات این سوره، آیاتی کوتاه و در ردیف همان سوره قیامت است خاطرنشان ساخت: اعتقاد به معاد و روز قیامت، جزء اصول دین ماست، که بعد از اعتقاد به توحید در درجه مهمترین اصول دینی ماست.



وی یادآور شد: تمامی انبیاء از حضرت آدم(ع) تا خاتم الانبیاء(ص)، بر روی قضیه معاد و روز قیامت تأکید داشتند.



موسوی اردبیلی، با بیان این که روز قیامت مربوط به انسان است، گفت: وقتی انسان در این دنیا مرد، دوباره زنده خواهد شد و در آن جهان تا ابد باقی خواهد ماند؛ اگر اعمال نیکی را در دنیای فعلی انجام داده باشد، جزای نیک و اگر اعمال بدی را مرتکب شده باشد، جزای آن را خواهد دید.



وی در ادامه افزود: از منظر اسلام، پاداش و یا عقاب کارها در روز قیامت، و ورود به بهشت یا جهنم، جزء مسلمات حتمی است که تمام انبیاء نیز آن را گفته‌اند و از این نظر اختلافی میان انبیاء نیست.

