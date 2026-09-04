اتحاد مردم زیر سایه ولایت اهرم اصلی عبور از جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه بهاباد که با حضور پرشور نمازگزاران در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، با اشاره به نقش خواص در موفقیتها و پیشرفتهای نظام اسلامی اظهار کرد: این درس بزرگی برای امروز ماست که نظام اسلامی و جامعه ما با وجود همه فشارها، تحریمها و محاصرههای مضاعف، مقتدرانه ایستاده و موفق عمل کرده است.
وی افزود: در بسیاری از عرصهها، خواص دلسوز و مؤمن پشت ولایت ایستادند؛ همانگونه که در دوران دفاع مقدس، فرماندهان نظامی ما ماهها از زن و فرزند خود بیخبر بودند و سرانجام برخی از آنان به شهادت رسیدند.
امام جمعه بهاباد ادامه داد: هر جا پیشرفت کردهایم، به دلیل ایستادگی خواص بوده و هر جا نیز ضعفی مشاهده شده، ردپای سستی برخی خواص در آن دیده میشود.
امروز در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم
ابراهیمی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، شرایط کنونی کشور را جنگ تمام عیار اقتصادی دانست و گفت: طبیعتاً در چنین شرایطی کمبودها، نواقص و ضعفهایی وجود دارد، اما راه درمان و عبور از این وضعیت ویژه، امید دادن به مردم، برنامهریزی دقیق و همت مضاعف مسئولان است.
وی با بیان اینکه هر سه قوه در این مسیر تأثیرگذار هستند، افزود: بخش اعظم بار مسئولیت بر دوش قوه مجریه است و از رئیسجمهور گرفته تا وزرا و همه نیروهای اجرایی در استانها و شهرستانها باید با شناسایی نقاط قوت و برنامهریزی برای رفع نقاط ضعف، مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند.
امام جمعه بهاباد با تأکید بر اهمیت اراده و عزم ملی اظهار کرد: دشمن صرفاً بر اساس قدرت موشکی و توان بازدارندگی ما تصمیم نمیگیرد، چرا که ظرفیتهای نظامی جمهوری اسلامی را به خوبی میشناسد.
وی افزود: آنچه دشمن را جری میکند و به فکر تعرض میاندازد، سستی در عزم و اراده ماست؛ دشمن بر اساس اراده ملت ایران تصمیم میگیرد و ۴۷ سال ایستادگی نشان داده است که توطئههای دشمنان علیه انقلاب اسلامی کارساز نبوده است.
اتحاد مردم زیر سایه ولایت، بزرگترین اهرم پیروزی است
ابراهیمی، اتحاد مردم زیر سایه ولایت را بزرگترین و مهمترین اهرم پیروزی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: خواص جامعه باید بدانند که هویت و مسئولیت آنان در این برهه حساس، ایستادگی بر مدار حق و تقویت اتحاد و همدلی در جامعه است.
وی ادامه داد: انشاءالله با همین عزم و اراده، مسیر ۴۷ ساله انقلاب اسلامی را با قدرت ادامه خواهیم داد.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه دشمن لحظهای از دشمنی علیه ملت ایران دست برنمیدارد، افزود: دشمن همواره در حال طراحی فتنه است، دست به ترور چهرههای علمی و شاخص کشور میزند و در تحریمهای اقتصادی نیز از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند.
وی خاطرنشان کرد: ملت ایران باید بداند که انقلاب اسلامی مسیر خود را با صلابت به پیش میبرد و به فضل الهی، دشمن در این جنگ تمام عیار ترکیبی زمینگیر شده است.
ابراهیمی با اشاره به فرازی از زیارت عاشورا اظهار کرد: تقابل حق و باطل محدود به یک زمان خاص نیست و همواره وجود داشته است؛ ملت ایران با اتکا به عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و با وحدت کلمه، دشمن را در بسیاری از عرصهها به زانو درآورده و وعده قطعی خداوند، پیروزی نهایی اهل حق است.
صرفهجویی در مصرف انرژی، کمک مستقیم مردم به دولت است
امام جمعه بهاباد با اشاره به وظایف مردم و مسئولان در شرایط حساس کنونی گفت: نخستین وظیفه مردم در حوزه مصرف است و همه باید در مصرف حاملهای انرژی دقت کرده و از اسراف و مصارف غیرضروری پرهیز کنند.
وی افزود: صرفهجویی و مدیریت مصرف، کمک مستقیم هر یک از مردم به دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی است.
ابراهیمی ادامه داد: وظیفه مسئولان نیز امید آفرینی، برنامهریزی دقیق و هوشیاری است و باید با تلاش مضاعف، نقاط قوت را تقویت و برای رفع نواقص با تمام توان اقدام کنند.
وی با اشاره به هفته دولت، ضمن تبریک مجدد به فرماندار بهاباد و همه خادمان اجرایی شهرستان، خواستار تلاش مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات و توسعه شهرستان شد.
موقوفات بهاباد ظرفیتی ارزشمند برای توسعه فرهنگی و مذهبی است
امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به هفته وقف، به ظرفیت موقوفات شهرستان پرداخت و گفت: بهاباد از ظرفیت فوقالعادهای به نام موقوفات برخوردار است.
وی افزود: علمای پیشین ما با اندیشهای بلند و آیندهنگر، برای استحکام بنیانهای فرهنگی و دینی این دیار، موقوفات ارزشمندی را به یادگار گذاشتهاند و این سرمایههای بزرگ نباید مهجور بمانند.
ابراهیمی از مردم و مجموعه اداره اوقاف خواست با همت جمعی برای احیا و بهرهبرداری صحیح از این موقوفات تلاش کنند و گفت: موقوفات باید در مسیر درست خود قرار گیرند تا آثار و برکات آنها در توسعه فرهنگی و مذهبی شهرستان نمایان شود.
وی تأکید کرد: باید با مراقبت از این میراث ارزشمند، ادامهدهنده راه خیرخواهان گذشته باشیم.
امام جمعه بهاباد در پایان گفت: ما با اتحاد زیر سایه ولایت، همانگونه که تاکنون پیروز بودهایم، در آینده نیز بر همه محاصرههای اقتصادی و ترفندهای دشمن فائق خواهیم آمد و با ایمان به وعده الهی و عزم و ارادهای راسخ، این مسیر را تا رسیدن به قلههای پیشرفت ادامه خواهیم داد.
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