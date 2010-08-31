به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، شامگاه دوشنبه، در ادامه شرح خطبه فدکیه که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد اظهار داشت: خداوند دین را بر اساس اصول توحیدی آفرید و این امری صحیح و از مسلمات است، اما متأسفانه یک عده سودجو که به غیر از منافع مادی و قدرت طلبی خویش، به هیچ چیز دیگر نمی‌اندیشند، آن را دست خوش تغییر کردند و به همین دلیل اکنون شاخه‌های بسیاری از آن دین اولیه را مشاهده می‌کنیم.



وی افزود: اگر این افراد سودجو، کارهای خود را کنار می‌گذاشتند اختلافی نبود، چرا که پیامبران مسائل را آن قدر روشن بیان فرموده‌اند که جای هیچ اختلافی در آن نیست.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان این که دار و دسته شیطان، امروز نیز بیکار ننشسته‌اند و اختلافات به صورت تصاعدی رو به افزایش است هشدار داد: متأسفانه کسانی که مسبب اختلافات و تحریفات در دین خدا می‌شوند، به طرق مختلف، در آن ایجاد تحریف، شبهه و اختلاف افکنی می‌کنند، که برای نمونه می‌توان به این مسأله اشاره کرد که حتی گاهی یک مسئله تعارفی به اصل یک دین بدل می‌شود.



وی با بیان این که دو نوع تحریف در دین وجود دارد، گفت: اولین نوع تحریف این است که آرام، آرام، چیزهایی را ضمیمه دین می‌کنند، غافل از آن که این مسائل اصل دین نبوده، بلکه تعارفاتی بوده که بعدها به دلیل مانور افراد سودجو روی آن‌ها به اصل دین تبدیل شده است.



آیت الله مصباح یزدی، افزود: مسئله دوم تحریف در دین، و اختلاف در آن این است که همین افراد سودجویی که شرح آن گذشت، مسائل اصلی دین را کم اهمیت می‌خوانند و می‌گویند که به هیچ عنوان چیزهای مهمی نیست



علل و عوامل پیدایش ادیان مختلف



مصباح یزدی اظهار داشت: بعثت پیامبراسلام(ص) قبل از خلقت عالم، پیش بینی شد و خداوند نور ایشان را قبل از خلقت عالم، خلق کرد.



وی گفت: بعد از آنی که خداوند نور وجودی پیامبراسلام(ص) را آفرید، و بعد از آن عالم را خلق کرد، در آخرالزمان، آن حضرت را به پیامبری مبعوث کرد تا تقدیراتی که می‌خواست، تحقق یابد و هدف‌های خلقت محقق شود.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با اشاره به زمانی که پیامبراسلام(ص) به مقام رسالت مبعوث شدند، گفت: خاتم الانبیاء(ص) زمانی به رسالت مبعوث شدند که اطراف عالم را گمراهی‌ها و ابهام‌ها فرا گرفته بود و مردم در دین خود سردرگم بودند.



وی افزود: آن‌ها دین‌ها و بت‌های متفاوتی را پرستش می‌کردند، اما حقیقت دین پوشیده مانده بود و حتی کسانی هم که طالب حقیقت و کمال بودند، راه اصلی حقیقت را نمی‌شناختند، چرا که شرایط، برای این مهم فراهم نبود.



مصباح یزدی، خاطرنشان کرد: مسئله اختلافات عقیدتی مردم و ایجاد فرقه‌های متعدد مسئله بسیار مهمی است که بررسی و بحث پیرامون آن، نیازمند یک نگرش علمی و موشکافانه است.



وی با بیان این که دو نظریه پیرامون علت به وجود آمدن اختلافات عقیدتی و پیدایش ادیان مختلف وجود دارد، گفت: یکی از نظریات مربوط به نظر جامعه شناسان و سردمداران اصلی آن و دیگری نظریه برگرفته از قرَآن است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قبل از بیان نظریه جامعه شناسان در این باره، در مورد چگونگی به وجود آمدن علم جامعه شناسی، گفت: علم و مبانی جامعه شناسی، علمی است که چند قرنی از عمر آن می‌گذرد؛ مؤسسین این علم، عموما گرایش مادی گرایانه و ماتریالیستی داشتند و به همین دلیل وقتی در مورد فلسفه اجتماع نیز سخن می‌گویند و یا راجع به آن بحث می‌کنند، مبانی مورد نظر آنها مبتنی بر پیش فرض‌هایی از جنس مادی است.



عقیده جامعه شناسان درباره اختلاف ادیان



وی در بیان عقیده جامعه شناسان درمورد پیدایش ادیان مختلف، گفت: جامعه شناسان برای تشریح علمی این امر، مقدماتی را بیان می‌کنند؛ آنها جامعه را به 3 دوره کلی تقسیم می‌کنند که دوره اول آن شامل دوره اساطیر، سحر و جادو و ادیان می‌شود.



مصباح یزدی، در تشریح دوره‌ای که جامعه شناسان از آن با عنوان دوره اساطیری، یاد می‌کنند، گفت: این دوره، دوره‌ای است، که بشریت از آگاهی لازم برخوردار نبود، چرا که آن‌ها زیاد از علم خبر نداشتند.



وی افزود: انسان‌های این عصر، به دلیل این که علت وعلل حوادث را نمی‌دانستند، تماما به عوامل غیر مادی استناد می‌کردند و چیزهای واهی و خیالی، مانند افسانه‌ها و اساطیر را در ذهن خود می‌بافتند.



عضو مجلس خبرگان رهبری، در تشریح دوره‌ای که جامعه شناسان از آن با عنوان دوره سحر و جادو نام می‌برند، گفت: افرادی بودند که با دیدن مشکلاتی که در راه کسب حقیقت و رسیدن به آن بود، به سحر و جادو پناه می‌بردند.



وی در ادامه گفت: یک عده دیگری نیز معتقد بودن که خداوند یا خدایانی وجود دارد که بشر و جهان خلقت را اداره می‌کند.



مصباح یزدی، دوره دوم مورد نظر آنها را دوره فلسفه دانست و در تشریح آن گفت: بعد از دوران اول که بیشتر مربوط به نا آگاهی انسان‌ها بود و شامل سه بخش اساطیری، سحر و جادو و ادیان تقسیم می‌شد، دوره فلسفه آغاز شد.



وی ادامه داد: فیلسوفان به دلیل آشنایی که با دین داشتند، دین‌هایی که گذشتگان از آن‌ها بحث می‌کردند و آن‌ها را در ماوراء عالم تصور می‌کردند را به عرصه همین عالم کشاندند.



رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، آخرین دوره کلی از نظر جامعه شناسان را دوره علم دانست، و گفت: بعد از طی کردن دو مرحله اول توسط بشریت، علم تجربی آن قدر پیشرفت کرد که تقریبا جایگزین فلسفه شد و این دوران همان دورانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم.



وی خاطرنشان کرد: جامعه شناسان با استناد به دلایل فوق معتقدند که هرچه که علم پیشرفت کند، به نتایج بهتری خواهیم رسید.



مصباح یزدی، اظهار داشت: در نظریه جامعه شناسان، در نهایت مطرح شد که اصلا این دین چه چیزی بوده و چرا به وجود آمده است؟ ؛ آن‌ها همانگونه که سحر و جادو و اساطیر را با دلایل علمی و به دلیل نادرستی رد می‌کنند، می‌گویند نه خداند و نه چیز دیگری بوده است.



وی اضافه کرد: طبق نظریه مؤسس، کارشناسان و صاحب نظران علم جامعه شناسی، سیر از کثرت به وحدت صورت گرفته است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم، در تشریح دلایل به وجود آمدن ادیان مختلف، گفت: او (مؤسس علم جامعه شناسی) معتقد است که در ابتدای امر و قرنها پیش که هنوز صحبتی از دین وجود نداشت، احترام به رئیس هر قبیله بود، و بعدها آن قدر این احترام پا سوی افراط و تفریط گذاشت که جای خود را به بت خود داد و افرادی از بشریت نیز به پرستش آنها مشغول شدند.



وی خاطرنشان کرد: انسان‌هایی که به بت پرستی مشغول بودند، الهه‌های متعددی را می‌پرستیدند و بعدها این ادیان مختلف با یکدیگر ادغام شد تا امروزه که چند دین مشخص سرشناس مانند اسلام، مسیحیت و ... را داریم.



عقیده قرآن درباره اختلاف ادیان



آیت الله مصباح یزدی، یادآور شد: راه دیگر کسب حقیقت پیرامون به وجود آمدن ادیان مختلف، رجوع به منابع دینی و در رأس آن ها، قرآن است.



عضو جامعه مدرسین در پایان گفت: طبق نظریه قران همه انسان‌ها در آغاز خداپرست بودند ولی رفته رفته اختلافاتی به وجود آمد که حتی حاصل بعضی از آن‌ها، جنگ و خون ریزی است؛ به همین دلیل خداوند، پیامبران الهی را مبعوث کرد تا راه سعادت را به انسان‌ها نشان و اختلاف را از سر آن‌ها برطرف نماید.

