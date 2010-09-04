خدایا مرا از موجبات رنجشت دور کن

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ إنّی أسْألُک فیه ما یُرْضیک

وأعوذُ بِک ممّا یؤذیک

وأسألُک التّوفیقَ فیهِ لأنْ أطیعَک ولا أعْصیک

یا جَوادَ السّائلین .

خدایا امروز از تو می خواهم آن چه را خوشنودت سازد

و به تو پناه مى برم از آن چه تو را بیازارد

و در این روز از تو می خواهم که توفیق فرمانبرداری و سلب نافرمانى ات را به من عطا کنی

اى بخشنده سائلان

رضایت و خشنودی خداوند، دوری از هرآنچه باعث ناخشنودی خدای متعال است، فرمانبرداری ازخدا و دوری از نافرمانی یکتای هستی بخش در دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان مورد توجه مؤمنان روزه دار قرار دارند .

فرمانبرداری از خالق هستی

اطاعت و فرمانبرداری از خداوند یکتا و مطابق هر آنچه مقرر فرموده رفتار و زندگی کردن توفیقی است که بهره مندی از آن خیر دنیا و آخرت را در پی دارد .

سوره آل عمران، آیه 32: قُلْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبُّ الْکَافِرِینَ؛ بگو خدا و پیامبر [او] را اطاعت کنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند کافران را دوست ندارد .

سوره انفال، آیه 1: یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِیْنِکُمْ وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ؛ [اى پیامبر] از تو در باره غنایم جنگى مى‏پرسند بگو غنایم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد پس از خدا پروا دارید و با یکدیگر سازش نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید .

سوره انفال، آیه 46: وَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ؛ و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با هم نزاع مکنید که سست‏شوید و مهابت‏شما از بین برود و صبر کنید که خدا با شکیبایان است .