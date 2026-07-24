امام جمعه کرمان: مدیریت تنگه هرمز با اقتدار ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن علیدادیسلیمانی در خطبههای نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلای امام علی (ع) این شهر برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: این تنگه علاوه بر اهمیت اقتصادی برای کشور، با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گره خورده و نقش مهمی در جایگاه منطقهای و بینالمللی ایران و تأمین منافع ملی دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با قدرت، قاطعیت، وحدت، همدلی و همراهی مردم و با تبعیت از رهبر معظم انقلاب، مدیریت تنگه هرمز را با اقتدار دنبال خواهد کرد و پیروزی تاریخی را برای ایران، جهان اسلام و آزادیخواهان جهان رقم خواهد زد.
هدف دشمن برای تضعیف توان دفاعی کشور
امام جمعه کرمان با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به کشور، به ویژه مناطق جنوبی ایران، گفت: جنوب کشور، سرزمین مردان شجاعت، رشادت و مقاومت است و شخصیتهای بزرگی همچون شهید تنگسیری، یادگارهای ماندگاری در مدیریت و پاسداری از تنگه هرمز بر جای گذاشتهاند.
وی ادامه داد: این خطه از ایران، خاستگاه مبارزان ظلمستیز و استعمارستیز همچون دلواریها و سرزمین شهیدانی است که در مسیر دفاع از امامت و ولایت جان خود را فدا کردهاند.
علیدادیسلیمانی، با تشریح اهداف دشمن از اقدامات اخیر علیه ایران اظهار کرد: آمریکا در تلاش است توان دفاعی و نظامی کشور را تضعیف کرده و بستر لازم را برای تحمیل خواستههای خود یا تحقق اهداف نظامی آینده فراهم کند.
وی افزود: دشمنان علاوه بر اقدامات نظامی، جنگ روانی و اقتصادی گستردهای را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران دنبال میکنند و میکوشند با عملیات رسانهای، فضای کشور را ملتهب کرده و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.
وحدت ملی، مهمترین پاسخ به راهبرد دشمن
نماینده ولیفقیه در استان کرمان با بیان اینکه آمریکا همچنین بهدنبال نفوذ، بیثباتسازی و فراهم کردن زمینه فعالیت گروهکها و جریانهای ضدانقلاب است، تصریح کرد: دشمن تلاش میکند با ایجاد اختلاف میان نخبگان و مردم، انسجام داخلی کشور را خدشهدار کند، اما پاسخ قاطع نیروهای مسلح، حضور گسترده مردم در تجمعات «شبهای اقتدار» و پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب، این توطئهها را ناکام گذاشته است.
وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر وحدت کلمه و اتحاد ملی تأکید داشتهاند، گفت: امروز همه مردم و مسئولان وظیفه دارند در شرایط جنگ تحمیلی، انسجام و همبستگی داخلی را بیش از گذشته حفظ کنند.
علیدادیسلیمانی، ادامه داد: دشمن با بزرگنمایی اختلافات سیاسی، فعالسازی شکافهای قومی و نسلی و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای و شبکههای ماهوارهای، در پی ایجاد تردید، ناامیدی و بیاعتمادی در جامعه است.
وی خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی دشمن، ایجاد اختلاف و ناامیدی در میان مردم است و بهترین راه مقابله با این سیاست، حمایت همهجانبه از رزمندگان و مدافعانی است که در خط مقدم دفاع از کشور حضور دارند تا به فضل الهی، پیروزی نهایی هرچه سریعتر محقق شود.
نماز جمعه؛ جریان اثرگذار انقلاب اسلامی
امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، با تسلیت شهادت حضرت عمار (ع) و گرامیداشت روز بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی، اظهار کرد: سالگرد برگزاری نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یادآور نقش تعیینکننده این آیین عبادی ـ سیاسی در هدایت جامعه است و خطبههای امام راحل در مقاطع حساس انقلاب، کشور را از بسیاری از فتنهها عبور داد.
وی تأکید کرد: نماز جمعه امروز به جریانی پویا و اثرگذار در سراسر کشور تبدیل شده و نقش مهمی در ارتقای بصیرت، وحدت و انسجام اجتماعی ایفا میکند.
اربعین؛ حرکتی تمدنساز و زمینهساز ظهور
نماینده ولیفقیه در استان کرمان با اشاره به آغاز حرکت زائران اربعین حسینی گفت: افرادی که در این مسیر گام برمیدارند، در حقیقت در یک حرکت تاریخی، تمدنساز و زمینهساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) مشارکت میکنند و نام خود را در زمره خدمتگزاران این نهضت بزرگ ثبت خواهند کرد.
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