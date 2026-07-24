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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

تبعات جنگ علیه ایران؛ روز گذشته تنها یک نفتکش از تنگه هرمز عبور کرد

تبعات جنگ علیه ایران؛ روز گذشته تنها یک نفتکش از تنگه هرمز عبور کرد

در سایه تداوم تجاوزات آمریکا علیه ایران و کنترل تنگه هرمز توسط نیروهای مسلح کشورمان، روز گذشته کمترین میزان تردد در این منطقه طی بیش از ۲ ماه گذشته ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، داده های تحلیلی شرکت کپلر که در زمینه ردیابی حرکت کشتی ها فعالیت می کند نشان می دهد روز پنجشنبه تنها یک ابرنفتکش به نام نیوجاینت از تنگه هرمز عبور کرده است.

بر اساس این گزارش، ابرنفتکش مذکور حامل ۲ میلیون بشکه نفت خام از بصره به سمت بندر ریچاو چین حرکت و روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرد.

کپلر گزارش داد که این میزان، کمترین آمار ثبت شده از ۷ می گذشته تاکنون به شمار می رود. این در حالی است که در سایه تداوم تجاوزات آمریکا علیه ایران و اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز قیمت نفت نیز بار دیگر به ۱۰۰ دلار رسید.

کد مطلب 6897635

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