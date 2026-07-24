صدای شکستن ستون فقرات آمریکا به گوش جهانیان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فریدن، با تبیین درس‌های تاریخی شهادت عمار یاسر برای جامعه امروز، اظهار داشت: حضور مردم و دلسوزان جامعه در کسوت عمار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است چرا که اگر این روحیه بصیرت‌افزایی کمرنگ شود، راه برای سلطه خوارج و جریانات انحرافی بر ارکان جامعه هموار خواهد شد.

وی با اشاره به نقض عهد مکرر آمریکا در تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: بدعهدی آمریکا امری کاملاً قابل پیش‌بینی بود. اکنون با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به شرارت‌های اخیر در جنوب کشور، تمام دنیا صدای خرد شدن ستون فقرات آمریکا را می‌شنود و به زودی شاهد نابودی کامل این رژیم خواهیم بود.

امام‌جمعه فریدن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از برخی رویکردهای غیرانقلابی در مجلس، تأکید کرد: نماینده‌ای که از بیت‌المال ارتزاق می‌کند، باید با کار شبانه‌روزی دغدغه‌مند مشکلات مردم باشد. بازگشایی مجلس، بار دیگر دست کسانی که همچنان به دنبال مذاکره با دشمن بدعهد بودند را برای مردم رو کرد.

حجت‌الاسلام ابطحی همچنین با هشدار نسبت به گسترش بی‌حجابی در سطح جامعه، تصریح کرد: فریضه امر به معروف و نهی از منکر نباید به دست فراموشی سپرده شود بی‌تفاوتی در برابر این آسیب‌های اخلاقی، عواقب سنگینی برای جامعه در پی دارد که همه ما در قبال آن مسئولیم.