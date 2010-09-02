تمام یتیمان زیر 18 سال قم حامی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی قبل از ظهر پنج‌شنبه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در خصوص تحت پوشش قرار دادن ایتام استان دو طرح در حال اجراست، افزود: در طرح اکرام ایتام حامیانی برای ایتام زیر 18 سال مشخص می شود که این طرح از سالهای قبل آغاز و امسال نیز گسترش یافته است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یتیم زیر 18 سال فاقد حامی در استان قم وجود ندارد، به طرح صندوق آتیه ایتام اشاره کرد، افزود: در این طرح به دنبال آن هستیم که آینده ایتام را بر اساس اندوخته‌ای که توسط خیرین و نیکوکاران جمع آوری می‌شود دنبال کنیم.



جلالی افزود: در این طرح پیش بینی شده است تا با راه اندازی این صندوق برای هر یک از ایتام، وقتی آنها به سن بالای 15 سال می‌رسند دیگر مشکلی در خصوص مسکن‌، ازدواج و شغل نداشته باشند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم عنوان کرد: در طرح اکرم ایتام ممکن است مدت حمایت حامیان از یتیم مورد نظر تمام شده باشد که در این خصوص نیز حامی جایگزین برای این دسته در نظر گرفته می‌شود.



وی در ادامه با اشاره به طرح محسنین مخصوص خانواده‌های نیازمند اظهار داشت: رویکرد این طرح حمایت خیرین از خانواده‌هایی است که دارای مشکلاتی هستند که دچار تحمل هزینه‌های مستمر و سنگین می‌باشند که نمی‌توانند از عهده آنها برآیند.



جلالی با بیان اینکه در این طرح 1000 نفر از خانواده‌های نیازمند در استان شناسایی شده‌اند افزود: بسیاری از این خانواده‌ها دچار بیماریهای سخت بودند و مشکلات آنها به مراتب بالاتر از مشکلات ایتام می‌باشد.



وی در ادامه به رویکرد طرح محسنین اشاره کرد و ابراز داشت: از مزایای طرح محسنین توزیع عادلانه مشارکت‌های مردمی در جهت فقرزدایی است تا خانواده‌هایی که دچار مشکلاتی از جمله از کار افتادگی و انواع بیماری‌های سعب العلاج هستند مشکلات انها مرتفع شود.



جلالی مشارکت مردم در طرح اکرام ایتام و همچنین طرح محسنین را چشمگیر دانست و عنوان کرد: برای 3350 یتیم حامی یابی شده است و 90 خانواده نیز در طرح محسنین دارای حامی شدند.



کمک 200 میلیون تومانی مردم قم جهت افطار نیازمندان



وی همچنین در خصوص اطعام نیازمندان عنوان کرد: مردم روزه دار استان قم 200 میلیون تومان برای برپایی سفره‌های افطاری جهت نیازمندان کمک کردند که در این راستا بیش از 12 هزار سبد غذایی با ارزش 20 هزار تومان بین نیازمندان توزیع شده است.



جلالی اجرای طرح کوثر را یکی دیگر از طرح‌های در حال اجرای این کمیته در استان قم عنوان کرد و افزود: این طرح در خصوص ترویج و توسعه ازدواج دختران نیازمند است.



وی اضافه کرد: رویکرد طرح کوثر، بستر سازی آموزش برای ازدواج دختران خواهد بود و کمک‌های خیرین نیز تنها در زمینه تهیه وسایل مرود نیاز ازدواج هزینه خواهد شد.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم اضافه کرد: در این راستا برنامه‌ای در کمیته امداد استان در حال اجراست که در آن دخترانی که به سن ازدواج می‌رسند به مدت 84 ساعت اموزش‌های لازم در خصوص مسائل ازدواج را سپری می‌کنند که 42 ساعت مربوط به آموزش‌های قبل از ازدواج و 42 ساعت نیز مربوط به بعد از ازدواج می‌باشد.



جلالی مشارکت مردم در طرح اکرام ایتام و همچنین طرح محسنین را چشمگیر دانست و عنوان کرد: برای 3350 یتیم حامی یابی شده است و 90 خانواده نیز در طح محسنین دارای حامی شدند.



وی همچنین در خصوص اطعام نیازمندان عنوان کرد: مردم روزه‌دار استان قم 200 میلیون تومان برای برپایی سفره‌های افطاری و کمک به نیازمندان کمک کردند که در این راستا بیش از 12 هزار سبد غذایی با ارزش 20 هزار تومان بین نیازمندان توزیع شده است.



کمک به سیلزدگان پاکستان



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم در ادامه به کمک‌های مردم نوع‌دوست استان به مردم مسلمان و سیلزده پاکستان اشاره کرد و اظهار داشت: پایگاه‌های این کمیته از دو هفته قبل در مبادی ورودی نماز جمعه و حرم مطهر حضرت معصومه‌(س) مستقر بود که کمک‌های مردم روزه‌دار استان را در خصوص سیل پاکستان جمع‌آوری می‌کرد.



وی عنوان کرد: تا کنون 15 میلیون تومان کمک‌های نقدی توسط پایگاه‌های این کمیته جمع‌آوری شده است.



جلالی در خصوص کمک‌های غیر نقدی نیز گفت: کمک‌های غیر نقدی تا کنون برآورد قیمت نشده است ولی تنها یک محموله با ارزش 10 میلیون تومان در حال بسته بندی می‌باشد که در اسرع وقت برای ارسال به مردم سیلزده پاکستان آماده می‌شود.