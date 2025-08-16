اهدای یک تُن برنج از سوی خیر شمالی به ایتام و نیازمندان دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر، امید مرادویسی ظهر شنبه در حاشیه توزیع این برنج‌ها بین نیازمندان دیواندره ای اظهار داشت: با پیگیری کارشناس اکرام این نهاد، یکی از خیرین و حامیان نیک‌اندیش شمال کشور، یک تُن برنج اعلای ایرانی را برای خانواده‌های نیازمند دیواندره‌ای ارسال کرده است.

وی افزود: این برنج‌ها در اسرع وقت و با اولویت خانواده‌های ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.

مرادویسی با اشاره به ارزش تقریبی این کمک‌ها که بیش از ۲۵۰ میلیون تومان برآورد شده است، یادآور شد: این خیر نیکوکار در سال گذشته نیز هزینه‌های درمانی برخی از نیازمندان را تقبل کرده و همکاری مستمری با کمیته امداد داشته است.

رئیس کمیته امداد دیواندره در ادامه تصریح کرد: هم‌اکنون ۲۱۳ یتیم و ۶۵۳ محسنین در شهرستان تحت پوشش طرح اکرام قرار دارند و تنها در چهار ماهه نخست امسال بالغ بر دو میلیارد تومان کمک‌های نقدی خیرین به حساب این عزیزان واریز شده است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی خیرین داخل و خارج از استان گفت: نیکوکاران می‌توانند از طریق سایت اکرام ایتام به نشانی ekram.emdad.ir یا با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۷ و همچنین تماس با شماره ۰۸۷۳۸۷۲۴۳۸۰ در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند.