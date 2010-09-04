سالن فوتسال ساری غیراستاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ایرج کریمی شامگاه جمعه پس از شکست 3 بر 1 تیمش مقابل راه ساری افزود: این پیروزی را به تیم راه ساری تبریک می گویم زیرا این تیم استحقاق برد را داشته است.

وی خاطرنشان کرد: سالن سید رسول حسینی از حیث کوچکی و خیس بودن غیراستاندارد بوده و بازی برای تیم های میهمان بسیار سخت و طاقت فرساست و بخشی از دلایل باخت تیم حفاری در ساری می تواند به واسطه این سالن غیراستاندارد باشد.

کریمی بیان داشت: با این اوصاف بازی مقابل راه ساری بسیار خوب بوده و تیم راه ساری با تاکتیک و تکنیک توانست مقابل حفاری حضور یابد.

وی در عین حال از نحوه برخورد برخی تماشاگرنماها در سالن انتقاد کرد و گفت: با توجه به آشنایی که با کادر فنی و عوامل اجرایی راه ساری داشته این برخوردهای ناشایست را با اخلاق حرفه ای تیم راه ساری منفک می کنم.

سرپرست تیم شرکت ملی حفاری اهواز ضمن تبریک برتری راه ساری به مردم مازندران آرزوی توفیق برای این تیم را در رده های آتی از خداوند مسئلت کرد.

تیم حفاری اهواز دیشب در سالن سید رسول حسینی ساری از تیم میزبان راه ساری 3 بر 1 مغلوب شد.