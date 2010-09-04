اختلاف سلایق موجب فاصله نشود/ حفظ وحدت مهمترین نیاز کشور و اصولگرایان

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد غروی شامگاه جمعه در نشست فعالان سیاسی اجتماعی استان قم که با حضور دکتر لاریجانی رئیس مجلس، توسط جبهه پیروان خط امام و رهبری در قم برگزار شد با اشاره به برخی رفتارهای افراطی برخی اصولگرایان خواستار کنترل این رفتارها در شهرهای مختلف به ویژه قم شد و گفت: متأسفانه مسئولینی که موجب افتخار ما هستند گاهی مورد بیمهری قرار میگیرند و ما نیز در مقابل سکوت میکنیم اما باید این افراد تندرو را کنترل کرد.
وی افزود: چرا وقتی بعضی مسئولین طراز اول کشور را تضعیف میکنند ما سکوت میکنیم در حالی که وظیفه داریم در مقابل این تندرویها بایستیم.
وی از همگان خواست تا در مقابل حرکات خلاف قانون در هر زمان و مکانی ایستادگی کرده و منافق خواندن هر منتقدی پرهیز کنند چرا که این کار به ضرر اصولگرایان است.
حفظ وحدت مهمترین نیاز کشور و اصولگرایان
این عضو شورای مدیریت حوزههای علمیه با اشاره به حوادث بعد از انتخابات سال 88 گفت: من در اینجا قصد بررسی عوامل آن حادثه را ندارم اما باید اعتراف کرد که وضعیت بسیار بدی پیش آمد و زمینه برای طمع ورزی دشمنان داخلی و خارجی فراهم شد.
آیت الله غروی افزود: اکنون وقت آن رسیده است که به خود برگردیم و ببینیم آیا در این حادثه دچار افراط شدیم، یا نه در چارچوب عمل کردیم؟ آیا دوستان را حفظ کردیم یا با اعمال خود موجب شدیم تا آنها از ما جدا و زمینه استفاده دشمن از ایشان فراهم شود.
وی ماه رمضان را ماه بازگشت به خود دانست و گفت: اکنون بهترین زمان برای بازنگری در گفتهها، شعارها و نوشتههاست تا ببینیم آیا رضایت خدا را در نظر گرفتهایم یا امور دیگر را.
غروی خاطرنشان کرد: اکنون زمان آن رسیده است که به بررسی عواملی که موجب حوادث بعد از انتخابات شد بپردازیم و اجازه ندهیم آن عوامل مجددا تکرار شوند.
وی ادامه داد: هم اکنون مهمترین مسئله حفظ وحدت با تمام کسانی است که در چارچوب نظم عمل میکنند و نباید این طور باشد که اختلاف سلایق را زمینهای برای فاصله گرفتن از یکدیگر قرار دهیم.
اختلاف سلایق موجب فاصله نشود
آیت الله غروی با تأکید بر این که همه ما باید وظایفی که اسلام بر دوشمان قرار داده است را به طور کامل انجام دهیم تصریح کرد: سعی کنیم بین خود و تمام دوستان، حتی کسانی که دچار انحراف شدند اما هنوز در چارچوب نظام عمل میکنند و آن را قبول دارند فاصله ایجاد نکنیم.
وی با بیان حدیثی در رابطه با ایمان گفت: معصوم(ع) می فرماید ایمان مانند نردبان است که 10 درجه دارد و مثل نردبان پله پله است کسی که دو پله بالا رفت نباید به آن کسی که یک پله بالا رفته کافر بگوید و او را ساقط کند.
غروی با بیان اینکه بر اساس این حدیث ما نیز نباید از همه بخواهیم که مثل هم فکر کنند بلکه در چار چوب نظام بودن کفایت میکند تصریح کرد: اصولگرایی نیز مانند ایمان دارای درجاتی است و نباید هر تفاوتی را دلیل بر خروج از نظام دانست.
وی ادامه داد: عدهای از اصولگرایان هر منتقدی را معاند مینامند و سبب میشوند منتقد نظام به معارض، معارض به معاند و معاند به محارب تبدیل شود و به این ترتیب ظرفیتهای انقلاب را تهدید میکنند.
غروی با انتقاد از برخی افراد که خود را از اصولگرایان جدا میکنند اظهار داشت: نکند که عدهای بخواهند خود جدای از دیگر اصولگرایان معرفی کنند و بگویند در انتخابات ما رای آوردیم نه اصولگرایان و خود را جریانی سوم و مستقل نشان دهند.
نقشه جامع فرهنگ کشور مانند بحث عفاف و حجاب نشود
وی زمان را برای بهبود وضعیت فرهنگی کشور دیر دانست و گفت: زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت قرار بود برای کل فرهنگ جامعه برنامهریزی کند اما متمرکز شد بر روی دانشگاهها و در آنجا نیز به مواردی جزئی بسنده کرد که نتبجهای نیز نداشت که البته با تذکرات سال 83 رهبری این مسائل بهبود یافت.
غروی ادامه داد: هم اکنون این شورا در حال مهندسی مباحث فرهنگی و تهیه نقشه جامع فرهنگی کشور است که کار بسیار سختی است زیرا فرهنگ زمینههای مختلفی را شامل میشود اما مهمتر از تهیه این نقشه اجرای آن است و تمامی دستگاهها باید وظایف خو درا به طور کامل انجام دهند و این مسئله نیز مانند بحث عفاف و حجاب نشود که مقام معظم رهبری موضع خاصی دارد اما برخی موضع دیگری اتخاذ و نظر ایشان را تضعیف کنند.
آیت الله غروی:
اختلاف سلایق موجب فاصله نشود/ حفظ وحدت مهمترین نیاز کشور و اصولگرایان
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین با تأکید بر اینکه همه ما باید وظایفی که اسلام بر دوشمان قرار داده است را به طور کامل انجام دهیم تصریح کرد: سعی کنیم بین خود و تمام دوستان، حتی کسانی که دچار انحراف شدند اما هنوز در چارچوب نظام عمل میکنند و آن را قبول دارند فاصله ایجاد نکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد غروی شامگاه جمعه در نشست فعالان سیاسی اجتماعی استان قم که با حضور دکتر لاریجانی رئیس مجلس، توسط جبهه پیروان خط امام و رهبری در قم برگزار شد با اشاره به برخی رفتارهای افراطی برخی اصولگرایان خواستار کنترل این رفتارها در شهرهای مختلف به ویژه قم شد و گفت: متأسفانه مسئولینی که موجب افتخار ما هستند گاهی مورد بیمهری قرار میگیرند و ما نیز در مقابل سکوت میکنیم اما باید این افراد تندرو را کنترل کرد.
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