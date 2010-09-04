تحقق احکام الهی در گرو امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی شامگاه جمعه، در بیست و چهارمین شب از ماه مبارک رمضان، در ادامه بحث تفسیر خطبه فدکیه که در دفتر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد ابراز داشت: اگر به امر به معروف و نهی از منکر عمل شود، به سایر واجبات و احکام نیز عمل خواهد شد اما اگر این فریضه الهی ترک شود و دیگران نیز در این خصوص سستی کنند، به تدریج سایر فرائض نیز مطرود خواهد شد.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان داشت: ما وظیفه داریم به آموزههای اسلامی عمل کنیم، افزون بر اینکه خودمان باید مراقب باشیم.
وی امر به معروف و نهی از منکر را یکی از ضروریات دین مبین اسلام دانست و خاطرنشان کرد: کسی که در وجوب این فریضه الهی شک کند، مثل این است که در اصل اسلام شک کرده است و چنین امری به ارتداد میانجامد.
این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم با اشاره به روایاتی در خصوص ضرورت و وجوب امر به معروف و نهی از منکر ابراز داشت: در آموزههای دینی، امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از بزرگترین فرائض یاد شده است و بوسیله اجرا و اقامه این فریضه است که سایر فرائض نیز در جامعه اقامه میشود.
مصباح یزدی، دین اسلام را امانتی در دست مسلمانان دانست و با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر ابراز داشت: هر فردی به اندازه توان خود باید در انجام این رسالت و وظیفه تلاش کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری، تبلیغ دین اسلام را وظیفهای عمومی خواند و گفت: هرچند علما و روحانیان نسبت به انجام این واجب اقدام میکنند، اما این موضوع تکلیف را از دیگران ساقط نمیکند.
آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: علما و روحانیان، بنا به مسئولیت خود این کار را پذیرفتهاند و عمر خود را در این راه صرف میکنند، حال اگر انجام وظیفه آنها کفایت کرد، تکلیف از دیگران ساقط است، در غیر این صورت همه افراد جامعه نسبت به تبلیغ دین مسئول هستند.
وی تأکید کرد: ما دلیل و مدرکی نداریم که تنها روحانیان و علما باید دین را تبلیغ کنند، یا اینکه افراد معینی مسئول این کار باشند.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: البته اینکه تقسیم کار صورت گیرد، وجوه عقلایی در آن نهفته است، به عنوان مثال جهاد مربوط به گروه خاصی نیست و وقتی حکم جهاد آمد همه وظیفه دارند و در اینجا تقسیم کار صورت میگیرد.
مصباح یزدی ابراز داشت: ما در دفاع مقدس نیز این موضوع را به عینه مشاهده کردیم، در اوائل انقلاب اسلامی، ارتش از هم پاشیده بود و به تنهایی از عهده کار بر نمیآمد، همه مردم کمک کردند، سپاه و بسیج تشکیل شد و همه دست به دست همه دادند و ایران در جنگ پیروز شد.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دین اسلام را دینی جامع و فراتر از امور فردی و شخصی دانست و خاطرنشان کرد: اسلام دینی محدود نیست که تنها به اعمال و رفتارهای فردی بپردازد، بخش اعظم و قابل توجه احکام اسلامی، مربوط به مسائل اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه قرآن کریم، هدیه الهی و میراث ماندگار پیامبر گرامی اسلام است یادآور شد: باید با استفاده دقیق و درست از آموزههای قرآن کریم، راه و روش زندگی درست را آموخت.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ابراز داشت: قرآن کریم، وسیلهای برای شناخت حق و راه صحیح است و توجه به تعالیم و آموزههای آن باعث سعادت و بیاعتنایی به آموزههای آن سبب شقاوت میشود.
وی با بیان اینکه بینشهایی که قرآن کریم به انسان میدهد بسیار روشن است، گفت: کسانی که دنباله روی قرآن کریم باشند و به آموزههای این کتاب آسمانی عمل کنند، مردم به آنها غبطه میخورند، این گونه افراد به سوی رضوان الهی سوق داده میشوند.
آیت الله مصباح یزدی با اشاره به اینکه حتی استماع قرآن کریم نیز انسان را به سوی نجات و فلاح هدایت و رهنمون میکند، تأکید کرد: قرآن کریم مسئولیتها و رسالتهای ما را ترسیم و مشخص کرده است، ما باید وظایف خود را با توجه و تدبر در این کتاب آسمانی بشناسیم و اگر موفق به این کار شدیم، بهانهای نیز برای ترک آن نخواهیم داشت.
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