به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست‌وششم اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب جمعه ۶ شهریورماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی در قالب موج ۱۸۱ و با حضور مردم کرمانشاه برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و مسیر برگزاری آن از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر اعلام شده است.

اجتماع بزرگ «نحن المنتقمون» با هدف اعلام همبستگی و حضور مردم در حمایت از ایران و تأکید بر ایستادگی و همراهی با کشور برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان این اجتماع بر تداوم حضور مردم و حمایت از ایران تأکید کرده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌ِجانمان هستیم» را به عنوان پیام این برنامه اعلام کرده‌اند.