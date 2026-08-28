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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- هفته بیست‌وششم اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب جمعه ۶ شهریورماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست‌وششم اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب جمعه ۶ شهریورماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی در قالب موج ۱۸۱ و با حضور مردم کرمانشاه برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و مسیر برگزاری آن از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر اعلام شده است.

اجتماع بزرگ «نحن المنتقمون» با هدف اعلام همبستگی و حضور مردم در حمایت از ایران و تأکید بر ایستادگی و همراهی با کشور برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان این اجتماع بر تداوم حضور مردم و حمایت از ایران تأکید کرده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایران‌ِجانمان هستیم» را به عنوان پیام این برنامه اعلام کرده‌اند.

کد مطلب 6930528

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