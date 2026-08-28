به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستوششم اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» امشب جمعه ۶ شهریورماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع مردمی در قالب موج ۱۸۱ و با حضور مردم کرمانشاه برگزار میشود.
این برنامه از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و مسیر برگزاری آن از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر اعلام شده است.
اجتماع بزرگ «نحن المنتقمون» با هدف اعلام همبستگی و حضور مردم در حمایت از ایران و تأکید بر ایستادگی و همراهی با کشور برگزار میشود.
برگزارکنندگان این اجتماع بر تداوم حضور مردم و حمایت از ایران تأکید کرده و شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانِجانمان هستیم» را به عنوان پیام این برنامه اعلام کردهاند.
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