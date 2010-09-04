قیمت خرید تضمینی برنج در سال 89 ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه دولت آمده است: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های بازرگانی و جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قیمت خرید تضمینی انواع برنج در سال 1389 را تعیین کرده است.

براساس این ابلاغیه، قیمت خرید تضمینی برنج فجر- خزر و ارقام مشابه بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) هر کیلوگرم 1400 تومان تعیین شد.

همچنین برنج ندا و نعمت بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) هر کیلو گرم 1100 تومان به صورت تضمینی خریداری خواهد شد. قیمت خرید تضمینی برنج آمل نیز بر مبنای 10 درصد شکستگی (عرف محلی) هر کیلو گرم 900 تومان تعیین شد.

براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، خرید تضمینی برنج در راستای ترغیب کشاورزان به کشت ارقام پرمحصول و توجه بیشتر به تولید برنج داخلی و حمایت و پشتیبانی از شالیکاران پرتلاش و زحمتکش صورت می گیرد.