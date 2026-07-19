بازدید رئیس پلیس راهور فراجا از محور مواصلاتی «سیرجان به هرمزگان»

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، صبح یکشنبه با حضور در استان کرمان، ضمن بررسی وضعیت ترافیکی و زیرساخت های جاده ای محور مواصلاتی سیرجان به هرمزگان، بر لزوم تأمین ایمنی کامل مسافران و رانندگان در این مسیر تأکید کرد.

وی گفت: پلیس راهور برای مدیریت تردد در تمامی محورهای مواصلاتی کشور آمادگی کامل دارد.

گفتنی است، با بازگشایی محور مواصلاتی«سیرجان به هرمزگان»، رفت و آمد خودروها در این مسیر بدون هیچگونه مشکلی در حال انجام است و پلیس راهور ضمن استقرار تیم های کنترل ترافیک، از رانندگان خواسته است با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با مأموران داشته باشند.