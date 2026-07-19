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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

بازدید رئیس پلیس راهور فراجا از محور مواصلاتی «سیرجان به هرمزگان»

بازدید رئیس پلیس راهور فراجا از محور مواصلاتی «سیرجان به هرمزگان»

کرمان- رئیس پلیس راهور فراجا، با حضور در استان کرمان از محور مواصلاتی «سیرجان به هرمزگان» بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، صبح یکشنبه با حضور در استان کرمان، ضمن بررسی وضعیت ترافیکی و زیرساخت های جاده ای محور مواصلاتی سیرجان به هرمزگان، بر لزوم تأمین ایمنی کامل مسافران و رانندگان در این مسیر تأکید کرد.

وی گفت: پلیس راهور برای مدیریت تردد در تمامی محورهای مواصلاتی کشور آمادگی کامل دارد.

گفتنی است، با بازگشایی محور مواصلاتی«سیرجان به هرمزگان»، رفت و آمد خودروها در این مسیر بدون هیچگونه مشکلی در حال انجام است و پلیس راهور ضمن استقرار تیم های کنترل ترافیک، از رانندگان خواسته است با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، همکاری لازم را با مأموران داشته باشند.

کد مطلب 6892455

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