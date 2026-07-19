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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

آغاز طرح امنیتی و خدماتی زیارت اربعین حسینی در نجف اشرف

آغاز طرح امنیتی و خدماتی زیارت اربعین حسینی در نجف اشرف

در آستانه اربعین حسینی، طرح امنیتی و خدماتی زیارت میلیونی اربعین در نجف اشرف آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد قیس المحمداوی، رئیس کمیته عالی زیارت‌های میلیونی، از آغاز طرح امنیتی و خدماتی برای زیارت اربعین حسینی خبر داد و بر تکمیل تمام مقدمات برای استقبال از میلیون‌ها زائر عازم شهر مقدس کربلا تاکید کرد.

المحمداوی در کنفرانسی که در نجف اشرف با حضور رهبران امنیتی استان‌های فرات میانی برگزار شد، اظهار داشت: طرح امنیتی و خدماتی برای زیارت اربعین حسینی پس از تکمیل تمام الزامات امنیتی، خدماتی و لجستیکی اجرا شده است.

وی افزود: سازمان‌های امنیتی و خدماتی مقدمات خود را نهایی کرده‌اند و جریان روان زائران را تضمین کرده و محیطی امن و خدمات لازم را برای استقبال از میلیون‌ها زائری که برای اربعین حسینی به زیارت کربلا می‌آیند، فراهم کرده‌اند.

کد مطلب 6892463
سیده فاطمه سادات کیایی

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