امام جمعه جلفا: مسئولان باید سیره رهبر شهید را الگوی خدمت قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اسماعیل هادوی روز یکشنبه در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مسجد جامع روستای سیلگرد، با استناد به آموزههای قرآنی و تبیین جایگاه خدمت در اسلام، اظهار داشت: دنیا به مثابه بازاری برای تجارت انسان با خداوند متعال است؛ لذا هر مسئولی که با نیت خالص و در مسیر رضای الهی گام بردارد، در این معامله سود کرده و در غیر این صورت، دچار «خسران مبین» خواهد شد.
امام جمعه جلفا با انتقاد صریح از تجملگرایی در بدنه اجرایی، این پدیده را آسیبی جدی برای نظام دانست و گفت: سادهزیستی مقام معظم رهبری و رهبر شهید انقلاب، خطکش و معیارِ ترازِ مسئولان نظام اسلامی است.
وی افزود:مسئول باید درکِ صحیحی از وضعیت معیشتی آحاد جامعه داشته باشد و به جای بهرهگیری شخصی از مناصب، تمام توان خود را صرف رفع نیازهای مناطق محروم کند.
امام جمعه جلفا همچنین با انتقاد شدید از بهرهگیری ابزاری استکبار جهانی از فناوریهای نوین علیه ملتها اظهار کرد: هوش مصنوعی که میتواند در خدمت رفاه، سلامت و پیشرفت بشریت قرار گیرد، امروز در دستان آمریکا و صهیونیسم به ابزاری برای جنایت تبدیل شده است؛ این جنایتکاران در یک سال اخیر از این فناوری در عملیاتهای نظامی، شناسایی اهداف و ترور شخصیتها علیه ملتهای مظلوم منطقه بهره گرفتهاند و این واقعیت، چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار میسازد.
وی خطاب به جوانان، بر ضرورت حفظ هویت دینی و ملی، تکیه بر دانش و توانمندی بومی و پرهیز از الگوبرداری کورکورانه از فرهنگ غرب تأکید کرد و گفت: جوانان باید بدانند پیشرفت واقعی نه با دلباختگی به فرهنگ بیگانه، بلکه تنها با اتکا به ظرفیتهای داخلی و حفظ ارزشهای اسلامی و ایرانی محقق میشود.
امام جمعه جلفا با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آنها، خاطرنشان کرد: ملت ایران با استناد به آموزههای اسلامی و سند خون شهیدان، قصاص عاملان جنایات صهیونیستی را مطالبهای آمرانه و قطعی میداند.
وی افزود: نسل حاضر وظیفهای سنگین برای پاسداری از میراث شهدا بر دوش دارد و این تکلیف، جز با ایستادگی در برابر نفوذ فرهنگی بیگانه و خدمت صادقانه به مردم میسر نخواهد شد.
وی با اشاره به جنگ روانی و رسانهای گسترده دشمن علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: امروز دشمن با تمام ظرفیت رسانهای خود در پی ایجاد یأس، تفرقه و بیاعتمادی در جامعه است؛ در چنین شرایطی، عمل به وظیفه تبیینگری که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، ضرورتی انکارناپذیر برای عموم مردم، نخبگان و مسئولان به شمار میرود و همگان باید در روشنگری افکار عمومی و خنثیسازی توطئههای دشمن نقشآفرینی کنند.
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