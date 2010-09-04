کمپیون رئیس هیئت داوران جشنواره بمبئی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی تمام اعضای هیئت داوران دوازدهمین دوره جشنواره فیلم بمبئی که از 21 تا 28 اکتبر ( 29 مهر تا شش آبان) برگزار می‌شود را زنان تشکیل می‌دهند.



دیگر اعضای این هیئت داوری عبارتند از تانیا سقط چیان تهیه‌کننده انگلیسی، یونگ جیون هی بازیگر کره‌ای، سمیرا مخملباف فیلمساز و سوهاسینی مانی راتنام سینماگر و نویسنده هندی.



جشنواره امسال بمبئی در هشت بخش مجزا شامل مسابقه بین‌المللی فیلم‌های اول، سینمای جهان، قاب سینمای هندوستان، ابعاد بمبئی ، مرورها، فراتر از فیلم و چهره های جدید سینمای هندوستان برگزار می‌شود.



امسال بخش تازه‌ای به جشنواره افزوده شده که در آن فیلم هایی با نگاه مثبت به موضوع سالخوردگی به نمایش درمی‌آیند.

آکادمی هنرهای تصویری بمبئی با همکاری استودیوی ریلاینس بیگ انترتینمنت هند جشنواره بمبئی را برگزار می‌کنند.



در کارنامه سینمایی کمپیون ساخت فیلم‌های برجسته‌ای چون "پیانو"، " تصویری از یک بانو"، "دود مقدس" و "ستاره درخشان" دیده می‌شود.