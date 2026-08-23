به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگاران از سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، فیلد مارشال عاصم منیر روز دوشنبه در راس یک هیات رسمی به تهران سفر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این سفر در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران-پاکستان و نیز ادامه مساعی جمیله پاکستان برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت می‌گیرد.

عاصم منیر در این سفر با مقام‌های ارشد کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.