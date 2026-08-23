به گزارش خبرنگار مهر، جمال موسویان صبح یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه ویژه منابع طبیعی استان اظهار کرد: حدود ۹۰ درصد مساحت کهگیلویه و بویراحمد را اراضی ملی تشکیل میدهد و ۱۶ درصد جنگلهای زاگرس در این استان قرار گرفته است.
وی افزود: سرانه جنگل در کهگیلویه و بویراحمد حدود ۶ برابر متوسط کشوری است و این موضوع نشاندهنده اهمیت منابع طبیعی استان در مقیاس ملی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت بارندگی در استان گفت: میزان بارندگی بلندمدت استان ۵۸۳ میلیمتر است، اما امسال شاهد افزایش ۳۰ درصدی بارش بودهایم که معادل حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب آب مؤثر است.
کاهش آتشسوزی با وجود افزایش بارندگی
وی با بیان اینکه افزایش بارندگی، پوشش علوفهای مراتع را نیز افزایش داده است، تصریح کرد: با وجود افزایش ۲.۲ برابری بارندگی نسبت به سال گذشته و رشد پوشش علوفهای که میتوانست خطر وقوع و گسترش آتشسوزی را افزایش دهد، میزان حریق در استان کاهش یافته است.
موسویان ادامه داد: تعداد حریقها نسبت به سال گذشته سه درصد و مساحت آتشسوزیها ۳۲ درصد کاهش داشته است.
وی این کاهش را حاصل مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و همکاری دستگاههای مختلف دانست و گفت: مدیریت هماهنگ، همکاری دستگاههای اجرایی، تشکلهای مردمی، سازمانهای مردمنهاد و رسانهها در کاهش آتشسوزیها نقش مؤثری داشته است.
راهاندازی پایگاه اطفای حریق در دهیاریها
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش آمادگی در برابر حریق، اظهار داشت: با دستور استاندار، در هر دهیاری یک پایگاه اطفای حریق راهاندازی شد تا در زمان وقوع آتشسوزی، امکان واکنش سریع و مهار اولیه حریق فراهم باشد
وی افزود: تجهیزات انفرادی و گروهی، دمندهها و جیرههای غذایی مورد نیاز نیروهای امدادی تأمین شده و تعداد دستگاههای دمنده نیز به ۴۱۷ دستگاه افزایش یافته است.
موسویان همچنین از احداث ۷۳۰ کیلومتر آتشبُر در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: احداث آتشبُرها نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش حریق و مهار سریع آتشسوزیها داشته است.
پایش جنگلها با ۱۰ دوربین هوشمند
وی یکی دیگر از اقدامات مهم انجام شده را اجرای طرح «حفاظت هوشمند» عنوان کرد و گفت: در قالب این طرح، ۱۰ دوربین نظارتی در نقاط حادثهخیز استان نصب شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: هر یک از این دوربینها شعاعی حدود ۵۰ کیلومتر را پوشش میدهد و امکان پایش لحظهای مناطق، شناسایی سریع حریق و اطلاعرسانی به مأموران منابع طبیعی را فراهم میکند.
وی همچنین از تهیه ۱۰۰ دستگاه «رهان» برای نخستین بار در استان خبر داد و گفت: این دستگاه که یک اختراع بومی است، برای خنکسازی و مهار آتش مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند در عملیات اطفای حریق مورد استفاده نیروهای عملیاتی قرار گیرد.
جنگلداری اجتماعی؛ مردم به جای برداشت، بذر تولید کنند
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «جنگلداری اجتماعی» اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف این طرح جلوگیری از ریشهکنی گیاهان دارویی و خوراکی و ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی است.
وی افزود: در این طرح به جای اینکه محصول گیاهان دارویی و خوراکی از مردم خریداری شود، بذر این گیاهان از آنها خریداری میشود و پس از بارندگی، بذرها برای کشت مجدد در اختیار مردم قرار میگیرد.
موسویان با بیان اینکه این طرح تاکنون با استقبال قابل توجه مردم مواجه شده است، تصریح کرد: تاکنون یک هزار و ۱۰۰ نفر در سطح ۲۵۰ هزار هکتار در طرح جنگلداری اجتماعی مشارکت کردهاند.
وی گفت: این طرح علاوه بر کمک به حفاظت از پوشش گیاهی و جلوگیری از برداشت بیرویه، میتواند زمینه اشتغال پایدار و درآمدزایی جوامع محلی را فراهم کند.
۱۱۵۵ میلیارد تومان برای آبخیزداری و آبخوانداری
موسویان در ادامه به اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در استان اشاره کرد و گفت: پروژههای آبخیزداری و آبخوانداری با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان در شهرستانهای بهمئی، گچساران، دنا و بویراحمد در حال اجرا است.
وی اجرای این پروژهها را از اقدامات مؤثر برای مدیریت منابع آب، کنترل روانآبها، کاهش فرسایش خاک و تقویت منابع طبیعی عنوان کرد.
تولید ۱۵ میلیون نهال برای یک میلیارد درخت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: در استان تولید ۱۵ میلیون نهال سازگار با اقلیم کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: استفاده از گونههای سازگار با شرایط اقلیمی استان در کنار مشارکت مردم میتواند به افزایش ماندگاری نهالها و توسعه پوشش گیاهی کمک کند.
کمبود نیروی حفاظتی؛ نیازمند بالگرد اختصاصی هستیم
موسویان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برخی چالشهای حوزه حفاظت از منابع طبیعی استان اظهار داشت: کمبود نیروی یگان حفاظت همچنان یکی از مشکلات جدی منابع طبیعی است و با توجه به گستردگی اراضی ملی و جنگلهای استان، تقویت نیروی انسانی ضرورت دارد.
وی همچنین بر ضرورت اختصاص یک فروند بالگرد برای استان تأکید کرد و گفت: وجود بالگرد اختصاصی میتواند در زمان وقوع آتشسوزیهای گسترده، روند شناسایی، دسترسی و اطفای حریق را سرعت ببخشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان از اصحاب رسانه خواست با مطالبهگری و ایجاد حساسیت اجتماعی، در ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و تقویت مشارکت مردم در طرحهای حفاظتی و مشارکتی یاریرسان باشند.
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