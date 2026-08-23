زهرا خلیلی گوینده خبر با اشاره به موضوع خونخواهی رهبر شهید، به خبرنگار مهر بیان کرد: این مفهوم از همان لحظهای که خبر شهادت رهبرمان را شنیدیم، در ذهن همه ما نقش بسته است. برای من، حتی پیشتر از آن، از زمانی که پس از جنگ ۱۲ روزه و در جریان آن، رهبرمان بارها تهدید شد، این حس وجود داشت.
وی اضافه کرد: اگرچه در ذهنم نمیگنجید که ایشان به شهادت برسند و اصلاً نمیخواستم به این موضوع فکر کنم، اما همواره این اندیشه را مرور میکردم که اگر ناخواسته چنین اتفاقی رخ دهد، خونخواهی حقی است که بر عهده ما است.
این گوینده خبر تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونی رهبر و بزرگ یک کشور را هدف قرار دادند و ایشان را به همراه خانوادهشان به شهادت رساندند، اما به نظرم انتقام خون ایشان، صرفاً به کشتنِ شخصی مانند نتانیاهو یا ترامپ محدود نمیشود؛ بلکه مصداق واقعی آن، تلاش مستمر برای از میان بردن نظام استکبار جهانی و تضعیف آن است. یکی از جلوههای این مبارزه، بیرون راندن بیگانگان از منطقه است.
وی ادامه داد: آمریکا هرگز حق ندارد از هزاران کیلومتر دورتر به منطقه غرب آسیا و خاورمیانه بیاید و برای کشورهای مستقل این منطقه تعیین تکلیف کند. بدیهی است که دستیابی به این هدف، در کوتاهمدت میسر نیست. برخی تصور میکنند که با شلیک موشک میتوان یکباره همهجا را در هم کوبید و تمامی قدرتهای متجاوز را از میان برداشت، اما این تفکر، نادرست و سطحیانگارانه است.
وی یادآور شد: متأسفانه عدهای این باور غلط را در اذهان عمومی ترویج دادهاند، در حالی که ما با دشمنی نابرابر و مجهز به پیشرفتهترین تجهیزات نظامی روبهرو هستیم. با این حال، ما تنها کشوری هستیم که نه تنها مقاومت کرده، بلکه به پایگاههای دشمن حمله کردیم. حتی به خود رژیم اسرائیل – که از حمایت شیطان بزرگ آمریکا برخوردار است – حمله مستقیم انجام دادهایم. این پیروزیها تدریجی حاصل میشوند و انتقامخواهی در یک لحظه و با یک اقدامِ آنی محقق نمیشود.
وی ادامه داد: حتی اگر شخصی چون ترامپ یا نتانیاهو به قتل برسد که خود آرزو و هدف است، نباید گمان کنیم که کار پایان یافته است. چه بسا فردی دیگر جانشین آنها شود و همان سیاستهای خصمانه را با شدت بیشتری دنبال کند. بنابراین، نهایت آرزوی ما صرفاً حذف فیزیکی چند چهره نیست، بلکه زدودن بنیانهای استکبار از صحنه روزگار است.
خلیلی با اشاره به تجمعات شبانه اظهار کرد: حضور شبهنگام ما در میادین خونخواهی، پاسداری از انقلاب و جلوگیری از نفوذ ضدانقلاب است؛ همانهایی که در پی احیای فتنه دی و کودتای نافرجام آن روزها هستند. من حتی به دختر خود نیز تأکید میکنم که تحصیل و تلاش او برای تبدیل شدن به نسلی مؤثر و مفید برای جامعه ایران اسلامی، خود نوعی خونخواهی برای رهبر محسوب میشود.
وی ادامه داد: همچنین رسالت من به عنوان گوینده خبر، انعکاس درست و شفاف اخبار و انتقال پیامهای جمهوری اسلامی ایران به سراسر جهان است که این نیز یکی از مصادیق خونخواهی به شمار میرود.
این گوینده خبر در پایان با بیان اینکه ساختن ایرانِ اسلامیِ آباد، قدرتمند و پیشرو، شعاری است که همواره رهبرمان بر آن تأکید داشتند، تصریح کرد: روزی خواهد رسید که با حضور مسلمانان و شیعیان آگاه و خونخواهانِ حقطلب، استکبار جهانی به زبالهدان تاریخ سپرده شود و در رأس آن، هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی که سرزمین فلسطین را اشغال کرده است، در هم شکسته شود.
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