بهره برداری از ۲۳ پروژه عمرانی و اقتصادی در نمین

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، یاد و خاطره شهدای هفته دولت، شهیدان رجایی و باهنر، شهدای جنگ های تحمیلی و شهادت رهبر شهید را گرامی داشت و اظهارکرد: هفته دولت فرصتی برای گرامی داشت یاد شهدای دولت و تبیین و تشریح دستاوردهای دولت است.

وی به افتتاح پروژه های عمرانی و زیر ساختی در شهرستان نمین اشاره و افزود: در هفته دولت سال جاری ۱۳ پروژه عمرانی و زیرساختی با اعتبار ۳۹۸ میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی دو پروژه نیز آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه ۷ پروژه اقتصادی با هزینه کرد ۱۲۶ میلیارد تومان توسط بخش خصوص احداث شده و در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید گفت: با افتتاح این پروژه ها علاوه بر اشتغال زایی، به توسعه زیرساخت‌های تولید، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی شهرستان کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه متوازن و تقویت زیر ساخت های روستاهای شهرستان ادامه داد: توجه به روستاها از برنامه دولت چهاردهم در شهرستان نمین است و آسفالت ۵ مورد از روستاهای شهرستان در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

امانی با اشاره به اینکه توسعه و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری یکی از دغدغه های دولت چهاردهم در شهرستان نمین است بیان کرد: در هفته دولت سال جاری دو واحد بوم گردی در روستاهای گردشگری «عنبران علیا» و «سوها» افتتاح خواهد شد.

وی به پایان عملیات احداث نیروگاه خورشیدی میرزارحیملو، شرکت توزیع برق با اعتبار بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان اشاره و ادامه داد: یکی ار دغدغه های مردم شهرهای نمین و عنبران و تعدادی از روستاهای شهرستان تامین آب شرب پایدار بود که با تلاش عوامل اداره آب و فاضلاب عملیات اجرایی آبرسانی به شهرهای نمین و عنبران به پایان رسیده و در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار شهرستان نمین به پایان عملیات اجرایی نیرو رسانی به فاز توسعه ناحیه صنعتی نوجه ده اشاره و تصریح کرد: زیر سازی و آسفالت معابر بخش خدمانی و ادامه باند دوم خیابان صنعت و لگه گیری معابر شهرک صنعتی شماره ۲ به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه اتصال شهرک ولیعصر به مرکز شهر نمین یکی از دغدغه های چندین ساله مردم شهرک ولیعصر بود خاطر نشان کرد: راه اتصالی شهرک ولیعصر به مرکز شهر نمین جدول کشی و زیر سازی شده است و تا پایان هفته دولت آسفالت شده و زیر بار ترافیک خواهد رفت.

امانی به افتتاح المان میدان امام خمینی(ره) نمین اشاره و افزود: افزایش پوشش FTTH سرویس فیبر نوری خانگی در شهر نمین، افزایش ارتفاع دکل داخل مخابرات به ۵۴ متر و OLT دستگاه سوئیچ فیبر نوری شهر نمین با ظرفیت ۱۰ هزار مشترک از پروژه های قابل افتتاح هفته دولت است.

وی از جمله افتتاح های شبکه بهداشت و درمان به بهره برداری از یک دستگاه آمبولانس، سونوگرافی و راه اندازی دستگاه رادیولوژِی دیجیتال و همودیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) نمین اشاره و اظهارکرد: عملیات اجرایی مرکزخدمات جامع سلامت شهری آبی بیگلو و تعریض و بهسازی فاز اول محور نمین به آبی بیگلو در هفته دولت آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان نمین به افتتاح چند پروژه مهم قبل از هفته دولت اشاره و افزود: تجهیز فرهنگسرای شهرهای نمین و عنبران و کمربندی جید، عنبران و نمین قبل از هفته دولت به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین از برگزاری برنامه‌هایی همچون میز خدمت در نماز جمعه، ارائه گزارش عملکرد در نماز جمعه، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، دیدار با ائمه جمعه، غبارروبی مزار شهدا و برگزاری مراسم های فرهنگی در هفته دولت خبر داد.